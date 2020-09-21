【英超】迪利阿里傳將離熱刺　摩連奴尋找「真．阿里」行動告終？

熱刺昨晚（20日）英超反勝修咸頓，大勝一場，喜氣洋洋，唯迪利阿里獨憔悴。連續兩場不入名單，加上傳聞被用作交易條件，前途惹人關注。 主帥摩連奴強調阿里會在明晚聯賽盃上陣，但耍起「摩式太極」之際吐出一句「有些位置太多人」。賽事過後，英媒熱傳阿里出國在即。

開季才兩周，熱刺「過山車」已經開動。開鑼戰主場災難級演出而不敵愛華頓，繼而在歐霸盃外圍賽次圈驚驗過關，阿里在該仗未有隨隊作客保加利亞普夫迪夫火車頭，以為留力昨晚英超對修咸頓，卻再次「後備都冇」。這名英格蘭國腳在熱刺的去向頓起變卦，尤其上周中落實從皇家馬德里借用舊將加里夫巴利，曾有傳熱刺提出把阿里借給皇家馬德里，作為交易一部分，惟皇馬拒絕。

愛華頓一役表現差劣，阿里直入雪櫃，冷板都無份坐。（Getty Images）

摩連奴贏波興奮 談阿里變身「太極宗師」

哈利卡尼與孫興慜在修咸頓一役合力反敗為勝，後者成為該仗最佳球員，接受訪問之際，摩連奴仍有興致向鏡頭表示「卡尼才是最佳」。當他受訪時被追問阿里「下落」，即回復「太極宗師」本色，解釋「有些位置太多人」而不挑選阿里。

怎去開始，解釋這張相。（Getty Images）

轉會傳聞迭起 代替人選也是同路人

摩連奴表明阿里在他的計劃之中，但當被問到想不想留住他，摩連奴稱「我想保持陣容平衡，並非必定要犠牲他」，耐人尋味的一句來了，「但陣容就是拼圖」。這塊拼圖仍會出現，摩連奴明示派遣阿里出戰明晚英聯盃第3圈作客英乙奧連特。不過，言談間，耐性有限「他有衝勁，已經幾場不入名單，動力充沛。這一仗是淘汰賽，是他表現自己的好機會，因為我們都知道他很好」。體育傳媒《The Athletic》專門跟進熱刺的記者指，阿里未獲挑選，沒有任何解釋，摩連奴甚至樂意讓他離隊。但熱刺主席利維積極參與轉會事務，仍然希望阿里留隊。

【迪利阿里熱刺5季的英超入球數字】

英媒關注這名24歲英格蘭國腳，有報道指阿里對自己被摒棄在修咸頓的名單外感到不快，而《每日電訊報》（The Telegraph）更指去屆歐聯亞軍巴黎聖日耳門已向熱刺洽購阿里。與此同時，熱刺傳聞有意收購曼聯進攻中場連格。

傳聞熱刺有意羅致連格，若然屬實，有何分別？（Getty Images）

「我要找回真．阿里」 不夠一年情已淡

去年11月，摩連奴初來埗到，對阿里的態度相當熱切。揚言「我要找回真．阿里」。近來公開的熱刺紀錄片，摩連奴又曾表示擔任曼聯領隊時費格遜只給他一個建議，就是「收購阿里」。雖然他公開在操練指阿里表現慵懶，但與主席利維討論阿里時表示「需要推動阿里」，甚至叫阿里到辦公室面談，叮囑他努力，「否則有一天，你會後悔，因為應可達到的水平，你沒有達到」。

摩連奴上任首仗，阿里表現再現光芒。來到今季，問題再現。（Getty Images）

阿里在近兩季陷入瓶頸，無論擔當策劃者還是影子前鋒，表現都不如前，加上傷患影響，出場、入球、助攻等都不最初加盟熱刺時。但摩連奴上任後首11仗，阿里均以正選上陣，並給予相當大的自由度。領軍首兩仗對韋斯咸及般尼茅夫，阿里分別助攻與入球，令外界眼前一亮，寄望他繼續進步。可是，蜜月期過後，阿里又回歸平凡，隔幾場才稍有表現。而今季開鑼戰對愛華頓，他正選上陣，完半場後便被換走。

【今夏已落實轉會】