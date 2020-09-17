【足球轉會】加里夫巴利回歸熱刺好事近　高薪族阿里勢成犧牲品

加里夫巴利盛傳即將離開過去一季熟悉的皇馬看台，回歸英格蘭重投成名地熱刺懷抱，以外借形式重返倫敦。皇馬為送走該名威爾斯球星，有傳願意支付巴利一半周薪，惟巴利的高昂人工依然是熱刺的一大考慮。 熱刺今晚（17日）作客保加利亞出戰歐霸盃外圍賽第二圈，迪利阿里不在大軍名單，令人懷疑他是否被清洗的對象。

加里夫巴利（Gareth Bale）過去一季在皇馬升格為「看台球王」，英國《每日郵報》指皇馬有意支付巴利一半人工，目的只有一個，極力在今夏送走「瘟神」。

巴利與成名地熱刺無限接近，盛傳將以外借形式回歸英超，西班牙《阿斯報》指巴利已完成體測，有望在本周末完成交易。

皇馬傳願付加里夫巴利一半人工 五折周薪仍冠絕熱刺

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加里夫巴利勢回歸熱刺，有望相隔7年再戰英超。（資料圖片／Getty Images）

【加里夫巴利勢離皇馬看台】

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迪利阿里未隨隊 惹離隊傳言

加里夫巴利的周薪高昂，有說法是50萬英鎊，更普遍的版本為60萬英鎊。人工高一直是他離開皇馬的最大阻力，即使皇馬支付巴利一半的周薪，他的人工仍高達30萬英鎊，較熱刺隊中人工最高的射手哈利卡尼薪金還要高，對熱刺的財政壓力甚大，球隊必須清走球員騰出薪酬空間來容納巴利。

上季起步脫腳的熱刺，易帥後急起直追終以第6名完成聯賽，取得寶貴的歐霸盃外圍賽第二圈資格，今晚在保加利亞鬥普夫迪夫火車頭（Lokomotiv Plovdiv），熱刺一隊中有8名球員不會隨隊，當中包括迪利阿里及艾歷迪亞。

阿里落選熱刺大軍，不禁令人懷疑是否清洗阿里的第一步。皇馬早前作客曼城的歐聯16強次回合，加里夫巴利同樣不在名單當中。

英國《每日郵報》指熱刺今周考慮讓阿里出走，以換取更多薪酬空間。熱刺有意借出阿里到其他歐洲球會，國際米蘭及巴黎聖日耳門均是潛在買家。

熱刺有意送走迪利阿里，以換取薪金空間容納加里夫巴利。（資料圖片／Getty Images）

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光頭仔莫拉位置難保

巴利一旦回歸，夥拍哈利卡尼及孫興慜的前線組合令人期待，而「大聖爺」重返熱刺，最受影響的未必是迪利阿里，首當其衝的是右翼盧卡斯莫拉。

摩連奴當年是皇馬主帥之時，已在追求巴利，怎料他離隊後此子才加盟銀河艦隊，如今終於得償所願，甚有機會重用該名威爾斯球星，同為翼鋒的莫拉出場機會勢大受影響，隨時變盧卡斯「Mola」。

巴利如重返熱刺，他的球衣勢成熱刺球迷的搶手貨。（資料圖片／Getty Images）

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