【足球轉會】林柏特證雷恩門神將投車路士　望新兵逼Kepa努力爭位

車路士門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）近兩季連番犯錯，上周主場鬥利物浦再度「派膠」，使得「換龍」呼聲更大。 「藍戰士」領隊林柏特（Frank Lampard）周二（22日）證實，法國籍的艾度亞文迪（Edouard Mendy），已到倫敦接受體檢，希望這名法甲球隊雷恩門將轉投車路士可提升隊內競爭。

林柏特於英格蘭聯賽盃首圈主場對班士利賽前記者會上證實，文迪正接受體測，「只要一切OK就會正式成為車路士球員」。

文迪來投，是否等同宣布阿列沙巴拿加已經「玩完」？林柏特只說：「文迪來投會增加隊內競爭，可以令到『Kepa』逼自己進步爭取一席位。」文迪將會成為車路士今夏第8名新兵。

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艾度亞文迪已到倫敦接受體測，即將成為車路士今季第7名新兵。（Getty Images）

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

28歲的文迪去季為雷恩於各項比賽把關33場，13次保住「清白之身」，助雷恩於受疫情影響要4月提早腰斬的上個法甲球季，得到聯賽季軍，與冠軍巴黎聖日耳門並排累積失球第2少，得到直入今季歐聯分組賽資格。

據外國傳媒了解，文迪轉會費大約1800萬英鎊，連同附加條款可達2500萬英鎊。

阿列沙巴拿卡正選位置極度不穩，多次犯錯備受批評。（Getty Images）

卡巴尼路將於周四凌晨舉行的聯賽盃正選上陣。（Getty Images）

卡巴尼路聯賽盃正選把關

林柏特去季上任車路士領隊，對阿列沙巴拿加表現感到不滿，一度於季尾以二號門將韋利卡巴尼路（Willy Caballero）把關，今季首兩戰皆由阿列沙巴拿加鎮守大門，但這名25歲西班牙門將對利物浦一仗再度出錯，備受批評。

除了文迪的轉會消息外，林柏特亦在記者會上宣布，聯賽盃對班士利一役將由卡巴尼路擔任正選。

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