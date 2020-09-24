【足球轉會】蘇亞雷斯依依不捨喊住走　巴塞兩老友與美斯分道揚鑣

巴塞隆拿自新帥朗奴高文上任後，點名清洗33歲射手蘇亞雷斯，即使好拍檔兼好友美斯早前宣布留隊，這個烏拉圭前鋒仍是執包袱要離開巴塞。 加盟祖雲達斯不果更惹上醜聞，「阿蘇」最終加盟馬德里體育會。最後一次離開巴塞訓練基地時，更疑似流下男兒淚。

巴塞隆拿委任朗奴高文接過爛攤子，該名荷蘭籍主帥希望「大換血」，蘇亞雷斯及維達爾等老將被列入清洗名單，西班牙傳媒更指朗奴高文以一通無情的電話向「阿蘇」表示他不在計劃當中，明示他可「執定包袱」。

蘇亞雷斯轉投馬體會傾掂數 莫拉達官宣加盟祖雲達斯

蘇亞雷斯無緣祖雲達斯理由曝光 偷雞不成或轉戰馬體會

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

當蘇亞雷斯被趕走的消息一出，曾經傳出祖雲達斯有意羅致該名烏拉圭箭頭，全世界等待官宣一刻，交易卻遲遲未能落實。多日後傳出「阿蘇」疑似在入籍意大利的語文試作弊，令交易告吹。

輾轉之下，阿蘇團隊跟馬德里體育會達成協議。馬體會透過官方網站宣布，蘇亞雷斯的交易即將達成，「阿蘇」已完成體測，交易只剩下埋門一腳，離開效力6載的巴塞已成定局，有望與迪亞高哥斯達組成前鋒組合。

蘇亞雷斯轉投祖雲達斯不果，如今留在西甲轉投馬體會。（資料圖片／Getty Images）

美斯留隊，與他份屬好友的蘇亞雷斯以為有機會留隊，惜最終還是要跟美斯分道揚鑣。

蘇亞雷斯回到巴塞訓練基地執拾個人物品和跟隊友和球會職員說再見，駕車離開一刻，被當地傳媒拍攝到他疑似流下男兒淚，俯下頭靠向左臂。

蘇亞雷斯早前亦有歸隊跟操。（資料圖片／Getty Images）

蘇亞雷斯忍着淚說Goodbye片段：

😢 @LuisSuarez9 couldn’t hold back the tears while leaving the Barça training ground for the last time



🎥 @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/oQBGl2JUzg — 433 (@433) September 23, 2020

維達爾轉投國際米蘭，蘇亞雷斯亦即將離隊，美斯兩名親密戰友在短時間離開，或多或少對巴塞更衣室勢力平衡有影響。拿傑迪錫早前已轉投西維爾，短時間內失去多個熟悉面孔，美斯的「最後一個球季」或許更加難捱。

蘇亞雷斯為巴塞隆拿上陣283場，交出高效率的198個入球及109個助攻，亦是巴塞史上入球第3多的球員。效力6年期間協助巴塞獲得不少殊榮，當中包括4次西甲﹑1次歐聯﹑1次世界冠軍球會盃。

美斯﹑蘇亞雷斯與維達爾3名南美球員份屬好友，巴塞今季只剩下美斯一人。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】