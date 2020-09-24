【港超聯】朱志光幽默回應東方「假想敵言論」　理文落敗未言放棄

東方龍獅昨日（23日）擊敗冠忠南區登上榜首，總監李志堅曾稱視理文及富力R&F為爭標「假想敵」，卻未提及傑志。「藍鳥」今日（24日）險勝理文重返積分榜第二位，以賽果證明球隊仍有能力衝冠，主帥朱志光更幽默回應。

傑志今場聯賽憑右閘唐建文插水式頭槌，成功絕殺理文。翻查資料，此球是唐文今季第一記入球，他對上一次在港超錄得進帳，要數到2019年4月鬥冠忠南區的聯賽。

事隔接近一年半，他卻笑言入球感覺是不久之前的事：「入球當然很高興，但看到全隊都很投入、充滿鬥志，相信即使我沒有頂入，其他球員稍後都會入波。」

【港超聯】理文守死球出事 唐建文插水式頭槌絕殺 傑志升次席

唐建文（左）自2019年4月後再有進帳，助球隊全取3分。（袁志浩攝）

17個月後再破門 唐建文：感覺只過了不久

因唐文建功而帶來的勝利，對「藍鳥」爭標至為重要，球隊於聯賽只剩3戰，唐文對奪冠仍抱有希望：「今場發揮理想，球隊在進攻上加了許多元素，組織時也有不同的配合，多得教練團的部署清晰，才令球員在短期內能踢出效果。」

傑志今場明顯以死球針對理文防線，最終盡收其效。（袁志浩攝）

【港超聯：傑志對理文圖輯】

+ 8 + 8 + 8

傑志此役兩個入球全來自角球，而罰球戰術亦同樣對理文構成極大威脅。主帥朱志光坦言球隊在上場落敗後作全面檢討，特別以死球迎敵：「死球、罰球也是比賽的一部份，球員很集中、也處理得很好。」

朱志光被傳媒問到，對傑志不是東方爭標假想敵的看法，他幽默回應。（袁志浩攝）

東方談假想敵未提傑志 朱志光幽默回應

對於東方主教練李志堅昨日僅提及理文與富力為爭標「假想敵」，朱志光指從不因別人言論而影響自己備戰，「唔理其他人預唔預傑志爭標，自己預自己就得」。

他稱各隊分數近、變數大，今場獲勝正好助球隊保持士氣。談及下周日的菁英盃決賽，朱Sir則透露會用平常心看待：「早年已曾領軍捧過菁英盃，今次希望讓多點年青球員上陣。」

理文爭標形勢被動，主帥陳曉明指就算聯賽亞軍、季軍都要爭。（袁志浩攝）

至於理文主帥陳曉明就認為球隊受制於「魔鬼賽程」，要擔心球員受傷風險，或出現疲態，令臨場調動變得被動。他承認球隊下半場表現大跌，落敗後戰績未如理想，但仍不會放棄：「一場一場去踢，就算聯賽第二或第三名，都是值得爭逐的名次，球員落場毫不保留。」