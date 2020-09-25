【桌球】奧蘇利雲爆冷出局　愛爾蘭18歲小將力證新一代「有料到」

一向語不驚人誓不休的奧蘇利雲，早前曾直言新一代球手「唔夠班」，嘲諷他們與業餘球手無異。言猶在耳，「火箭」在歐洲大師賽與年僅18歲的艾朗希爾交手，最終該名愛爾蘭球手爆冷擊敗奧蘇利雲。

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）早前在世界桌球錦標賽第6度封王後，出戰在英國米爾頓凱恩斯舉行的歐洲大師賽（European Masters），次圈面對愛爾蘭18歲小將艾朗希爾（Aaron Hill）。

該名愛爾蘭球手在開賽連取兩局，並以局數領先3：1奧蘇利雲，「火箭」及後發力連續打出94：1﹑122：7及109：9，反超前4：3。艾朗希爾在關鍵時刻頂住壓力連取兩局，結果以局數5：4爆冷擊敗「火箭」，躋身第3圈與威爾斯的史堤芬斯（Matthew Stevens）碰頭。

今年3月才轉全職的艾朗希爾，今仗爆冷擊敗奧蘇利雲，必定是生涯重要的一場勝利。（World Snooker Tour Twitter截圖）

當二人打成4：4平手時，世界桌球巡迴賽Twitter發起投票，問奧蘇能否拿下最後一局，當中近七成半球迷亦相信奧蘇，最終「一地眼鏡碎」，艾朗希爾卻爆出今次賽事最大冷門。

該名18歲的小將在今年3月才轉全職，現時世界排名為115位，當奧蘇利雲在2001年贏得首個職業賽錦標，當時希爾仍未出生。

奧蘇利雲曾經「寸爆」新一代球手，如今卻慘被「打臉」。（World Snooker Tour Twitter截圖）

希爾職業生涯首度挑戰奧蘇，賽前對自己說好好享受賽事，最終獲勝使他喜出望外，「當我知道將與奧蘇利雲交手時，我希望享受賽事，而且沒有任何壓力，我在今仗發揮到自己的水準，意想不到地擊敗他晉級，我感到無比高興。」

「火箭」早前出戰世界錦標賽時，曾經直言新一代球手「唔夠班」，稱他們的能力與業餘球手無異，更「寸爆」表示失去一隻手及一條腿也可打入世界前50位，如今卻被一名新人打敗，無疑被自己的言論狠狠地自摑一巴。

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奧蘇的驚人言論一出，相信不少年青球手當然感到不是味兒，希爾如今卻為一眾年青球手一吐烏氣，「當我聽到奧蘇的說話時，我只是笑了一笑，有朝一日我會向他親自證明，如今已經做到了。」

💬 "One day I'm going to show him what I can do. I think today was the day."



Newly-turned professional @AaronHill147 (18) was thrilled just to be playing his childhood hero. But then to BEAT him?



There's a new kid on the block 🤙 #BVEuroSeries pic.twitter.com/Xt8XzZcI43 — World Snooker Tour (@WeAreWST) September 24, 2020

德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）

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