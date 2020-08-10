【桌球世界賽】奧蘇利雲挫丁俊暉躋8強　直言新一代球手平庸

閉門作賽的世界桌球錦標賽，「火箭」奧蘇利雲以13：10力克中國球手丁俊暉，躋身8強與老對手威廉斯碰頭。兩名年過40的球手在8強對壘，奧蘇利雲賽後被問及新一代球手水準時，一向敢言的「火箭」直言新一代「未夠班」。

經過一輪開放觀眾席的討論後，本年度的世界桌球錦標賽維持閉門作賽，「火箭」奧蘇利雲在次圈與中國的丁俊暉交手，二人戰畢首兩節後打成8：8平手，在最後一節分出勝負。

奧蘇利雲在第三節佔盡優勢，首局便打出128度先拔頭籌，及後丁俊暉一度追近至局數10：11，但「火箭」最後連取兩局，結果以局數13：10淘汰「小丁」，亦是二人對壘的第17場勝仗，躋身8強與威爾斯老將威廉斯（Mark Williams）交手，爭奪4強席位。

奧蘇利雲生涯第17次擊敗丁俊暉，躋身桌球世錦賽8強。（World Snooker Tour Twitter截圖）

45歲的威廉斯與44歲的奧蘇利雲，自1994年首度交手，26年後再度在世界賽8強碰頭，上演二人職業生涯第46次對碰。除了證明二人寶刀未老外，「火箭」同時認為新一代球手的實力一般，難與老一輩球手匹敵。

奧蘇利雲賽後受訪時，談及對新一代球手的想法，「火箭」再有驚人言論，直言他們「未夠班」，「我與威廉斯等相對年長的球手仍然能在頂級賽事立足，當你綜觀年輕球手的水平時，一切也是順理成章。他們的能力過於平庸，部分更與業餘無異，水準方面根本未能跟得上，即使我失去一隻手及一條腿，我也有能力打入世界前50位。」

奧蘇利雲8強將與老對手威廉斯碰頭。（World Snooker Tour Twitter截圖）

“If you look at the younger players coming through, they’re not that good really..... they’re so bad” Loving the honesty from Ronnie O’Sullivan here 😂😂😂 pic.twitter.com/Ztz3FA03iD — Nicholas Baker (@_NicholasBaker) August 9, 2020

桌球世界錦賽開賽前，一度允許球迷再度進場觀戰，此舉引起奧蘇利雲的極度不滿，而首日試行時僅得逾200人入場，英國政府及後宣布暫緩「解封令」，賽事再度以閉門形式進行。

「火箭」賽後稱更享受在空場作賽，不用顧慮太多其他問題，更加專注在比賽中，「在疫情下舉行賽事已有風險，現時再度在閉門下作賽，使球手不用擔心太多，可以更專注作賽。對頂級球手而言，空場下作賽可以減低壓力，同時減少失準的可能性。」

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奧蘇利雲新舊造型對比：

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