【英超】利物浦3：1反勝阿仙奴　羅拔臣將功補過　祖達入替建功

英超第3輪重頭大戰，利物浦在主場晏菲路球場硬撼阿仙奴，雖然左閘羅拔臣上半場中段於自己禁區「送大禮」先失守，該名蘇格蘭球員隨即將功補過，加上阿仙奴的拿卡錫迪下半場4分鐘內兩度錯失單刀機會，結果利物浦主場3：1反勝阿仙奴，開季三戰全勝。

英超開季同樣取得兩連勝的阿仙奴與利物浦，繼早前的社區盾後，兩軍相隔一個月後再度碰頭。主場出擊的利物浦隊長佐敦軒達臣繼續缺陣，新兵堤亞高艾簡達拿不在大軍名單中，主帥高普派出法賓奴﹑韋拿杜姆及拿比基達合組中場線；阿仙奴則繼續由奧巴美揚﹑拿卡錫迪及韋利安攻堅。

紅軍在開賽早段佔盡優勢，惟沙迪奧文尼近射被尼奴撲出，阿歷山大阿諾特勁射省中比利連中楣彈出，未能先開紀錄。兵工廠及後一次反擊，美蘭尼爾斯左路落底傳中，欲控定皮球的羅拔臣卻「幫倒忙」，間接助攻予身後的拿卡錫迪，正對龍門輕鬆射成1：0。

阿仙奴的領先優勢短短維持3分鐘，沙拿右路扣大位起腳，尼奴撲出不遠被門前的文尼「執死雞」，28分鐘追和1：1。利物浦一對閘位球員合力炮製反先一球，阿歷山大阿諾特右路傳中，伏兵遠柱的羅拔臣一控一射建功，34分鐘將功補過，助紅軍反超前2：1。

阿仙奴下半場有機會再取領先，拿卡錫迪接應韋利安的直線，單刀面對出迎的艾利臣，嘗試以挑射卻不果，被艾利臣輕鬆撲出。第一次單刀失敗，拿卡錫迪4分鐘再一次單刀，接應施巴路斯傳送突破越位，艾利臣出迎收窄射門角度，該名法國前鋒一扣一射，同樣過不了艾利臣。

錯失兩個黃金機會後，利物浦在完場前，88分鐘由後備入替的新兵迪亞高祖達禁區頂建功，取得加盟紅軍的首個入球，並為利物浦奠定3：1的勝局，開季三戰全勝，以較佳得失球差壓過同市宿敵愛華頓，升上聯賽榜次席。

阿仙奴再一次斷送大好形勢，由領先變輸波，根據足球網站《Opta》統計指，當阿迪達上任主帥後，兵工廠因領先下被反勝而失掉18分，是同期全英超領先下失分最多的球隊。

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