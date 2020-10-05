【足球熱話】眾將入球慶祝潮流興舉A字手勢　原來背後有段故

英超入球停不了，繼上輪聯賽打破紀錄的44球後，今周賽事合共攻入41球，極具娛樂性。在今周聯賽建功的芝維爾及基亞利殊，入球慶祝時不約而同地展出一個「A字」手勢，背後原來跟一名車路士球迷有關。

英超開季僅4周賽事，已經出現不少令人喜出望外的畫面，入球數字亦大大提升，增加今季的娛樂性。

上輪聯賽10場賽事共錄得44個入球，成為英超史上入球最多的一輪賽事，而今周在曼聯及利物浦的大敗下，使今周亦累積41個入球。

英超第4輪賽果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

今周英超中，在入球慶祝時，數次出現「A字」手勢的慶祝動作，當中包括車路士的芝維爾﹑阿士東維拉的基亞利殊及巴克利。

難道這是潮流時興的一個慶祝動作？非也，原來是與一名車路士球迷有關。人稱Woody的車路士知名球迷安德魯活特（Andrew Wood），早前不幸因病離世，終年33歲，故此芝維爾﹑巴克利及基亞利殊入球後展示出「A字」手勢，代表「Andrew」，將入球送給天上的活特。

車路士球迷發文公布忠實擁躉Woody去世的壞消息。（Twitter截圖）

因現時依然閉門作賽的關係，一眾車路士球迷只可以在網上悼念Woody，「車迷」發起在周六車路士對水晶宮的聯賽，第33分鐘時於Twitter上載拍掌的表情符號，並配上「#RIPWoody33」，代替在現場的掌聲向Woody致敬，希望將標籤推上熱門。

車路士隊長艾斯派古達同樣在Twitter致哀，表示「藍戰士」失去了一名忠實的球迷，望活特的家人節哀順變，並將周六擊敗水晶宮的勝仗獻給該名車路士球迷。

車路士隊長艾斯派古達同樣向逝世的球迷致哀。（Twitter截圖）

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