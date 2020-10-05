【行山】曾淑雅Jumbo趁長假期連日郊遊　先推介鶴咀再去行馬騮山

國慶中秋4日長假期，大家有沒有去行山？ 「山系女神」曾淑雅（Jumbo Tsang）在Instagram分享，這幾天去了兩個地方行山，昨日去了行金山及石梨貝水塘，全程行了兩個半小時；至於再前一日，她就去了行鶴咀，她表示鶴咀大部分是石屎路，適合一家大小去郊遊。

向來喜歡行山又會拍行山路線短片的曾淑雅，昨日在Instagram上表示：「趁着好天氣，繼續上山走，行水塘睇猴子。」

由她提供的地圖所見，曾淑雅由大埔公路出發，行長源路，經過九龍副水塘、九龍接收水塘及石梨塘水塘，之後接山徑登上369米高的金山，最後行到葵涌落山，全程6公里，她花了兩個半小時行完。

曾淑雅繼續穿上健康性感的行山裝束，藍色的Sports Bra及leggings加上一個黑色的索帶背囊。

【曾淑雅長假期行了鶴咀及金山】（按圖放大）

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在前一日，曾淑雅就去了港島的鶴咀行山，路線難度比石梨塘水塘那條更簡單。她這樣介紹：「入秋之行，來到鶴咀，欣賞一下無盡的海景，還有來看看蟹洞的真身，整條路線非常易行！」

由巴士站下車後，沿鶴咀路前進，行到盡頭的鶴咀海岸，來回約需3個半小時，程8公里。曾淑雅認為鶴咀是初級行山路線，以石屎路為主，雖有微斜，但適合一家大細去郊遊。

【曾淑雅去過良田坳行山】

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【曾淑雅去過千島湖清景台及大棠行山】

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很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：

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