無綫女星鄧伊婷曬性感行山打卡照　鏡頭後卻是另一模樣

很多女星及KOL都喜歡行山時穿sports bra影相打卡，令很多人以為她們行山全程都是這樣穿的。無綫女藝人鄧伊婷昨日在社交網站分享兩張行山相，一張是她穿sports bra兼曬長腿的打卡相，至於另一張則是普通行山相，見到她穿上白色上衣，又開住遮行。

山頂盧吉道輕鬆易行，又能欣賞維港兩岸美景，深受行山人士歡迎，例如劉嘉玲周一分享她在盧吉道跑步的照片。無綫女藝人鄧伊婷昨日下午亦在Instagram分享她在盧吉道行山的照片，其中一張甚至打卡照感覺。她站在欄杆邊，上身sports bra，下身leggings，前腳趷高曬長腿，她也沒有戴口罩。

鄧伊婷昨日分享行山打卡照，見到她穿sports bra拍照。（鄧伊婷Instagram）

鏡頭後，其實鄧伊婷並非這個樣子去行山。她上載了另一張相，見到她穿上白色露腰上衣，收起性感sports bra。因為陽光普照，她還開遮行山，而且一直戴住口罩。她亦留言叫大家不用擔心，她是有戴口罩去行山，只是拍照時脫下。她寫：「鏡頭前是灑脫，鏡頭後卻笨拙。重點是讓你們放心我有戴口罩。」

鄧伊婷在鏡頭後其實是這樣行山的。（鄧伊婷Instagram）

30歲的鄧伊婷入行6年，主持旅遊節目《3日2夜》而人氣急升，曾參演《迷網》、《白色強人》等劇集，但多數飾演小角色。翻看她的Instagram，她行山的照片不多，上次是1月的時候跟多個朋友去行鶴咀，但她常常去健身。

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