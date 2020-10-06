【足球熱話】西維爾閂窗前另類轉會　「阿仙龍」被炒後即有嘢撈

轉會窗關閉，各支歐洲球隊趕緊最後衝突買入新兵，阿仙奴死線前落實簽入馬德里體育會中場湯馬士柏迪，並借走盧卡斯托拉拿及古安杜斯兩名中場球員。 除了兩名中場外，阿仙奴的吉祥物Gunnersaurus同樣被解僱，惹來不少阿仙奴球迷的不滿。吉祥物不再吉祥，卻十分夠運，西維爾「官宣」有一宗另類轉會，轉會窗關上前簽入Gunnersaurus。

阿仙奴在轉會窗死線日，支付馬體會中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）的5000萬歐元違約金，啟動其違約條款，壓哨取得該名加納國腳。

【阿仙奴今夏轉會窗交投】

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阿仙奴受新冠肺炎疫情影響，財政方面大受打擊，加上球場依舊未開放，兵工廠將吉祥物綠色恐龍Gunnersaurus列入「沒必要開支」，解僱兼職扮演吉祥物27年的Jerry Quy。即使兵工廠承諾吉祥物將重返球場，惟依然引起不少阿仙奴球迷的不滿，直斥兵工廠冷血。

阿仙奴實行最新一輪節省成本措施，包括解僱吉祥物扮演者Jerry Quy。（Getty Images）

綠色恐龍慘食無情雞後，竟然連吉祥物亦有市場，西維爾趁在轉會窗完結前趕緊出手，除了簽入拿傑迪錫﹑皇馬的奧斯卡洛迪古斯（Oscar Rodriguez）及阿爾克馬爾的艾迪里斯（Oussama Idrissi）等球員。

西維爾透過Twitter宣布一宗另類交易，簽入阿仙奴吉祥物Gunnersaurus，以一張穿上西維爾衣服及帽子，並指這是夢想成真的一天，順道「抽個靚水」，更有「槍迷」回應西維爾希望他們好好照顧阿仙奴的名宿。

西維爾官宣阿仙奴吉祥物綠色恐龍來投。（西維爾Twitter截圖）

「瘦田無人耕，耕開有人爭」，阿特蘭大中場迪魯恩（Marten de Roon）亦加入「抽水」的行列，在Twitter上載一張Gunnersaurus穿上阿特蘭大的改圖，並問球隊有沒有位置收留該綠色恐龍。

除了西維爾，阿特蘭大球員亦為阿仙奴吉祥物「搵Job」。（阿特蘭大Twitter截圖）

【今夏已落實足球轉會】