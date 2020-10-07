足球轉會｜波圖狂收英超冗員　雲堅基爾領車路士外借大軍各散東西

雖然英超的國際轉會窗已經在周一關閉，但葡超及荷甲的轉會窗未關上，仍可簽入球員，所以昨日荷甲及葡超出現多宗轉會，接收了不少強隊的冗員及邊緣人，包括車路士借出多名小將。

數昨日名氣最大的轉會球員，肯定是德國世界盃冠軍成員馬里奧葛斯，他與多蒙特合約期滿，以自由身離隊，昨日正式加盟荷甲的燕豪芬，簽約兩年。據報道，葛斯需要大幅減薪，年薪約300萬歐元。

【昨日荷甲、葡超接收大量冗員】

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燕豪芬昨日還接收了兩位強隊借將，分別是拜仁慕尼黑的阿祖安芬恩及車路士的雲堅基爾。拜仁中場人滿之患，所以將21歲的阿祖安芬恩借走吸收經驗，他是拜仁的青訓產品，上季已經被外借到漢堡。

至於雲堅基爾則是燕豪芬的老熟人了，今次第3度以外借身分加盟。他在2016年初已被車路士外借到燕豪芬，效力到17/18球季，贏過兩季荷甲冠軍，更被命任為隊長。雲堅基爾是車路士外借大軍的代表人物，加盟藍戰士以來，上陣機會聊聊可數，除燕豪芬外，他之前曾被外借到AC米蘭及史篤城。不經不覺，他已經27歲了。

雲堅基爾在車路士近乎零存在感，但他外借燕豪芬已經贏過聯賽冠軍，又做過隊長。（Getty Images）

車路士昨日外借多名球員，除外借經驗豐富的雲堅基爾外，還將20歲荷蘭小將祖安卡斯迪路借到阿爾克馬爾，21歲法國後衛馬蘭沙亞則被外借到波圖，之前有羅夫度斯卓克外借到富咸，泰莫爾巴卡約高外借到拿玻里。

【車路士主要外借大軍（按圖放大）】

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至於利物浦亦將24歲塞爾維亞中場馬高古積外借到波圖，葡超的波圖還從韋斯咸借入巴西中場菲臘安達臣。有報道指，波圖也對曼聯中場連格有興趣，或會提出借用一季。

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：