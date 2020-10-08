【美職聯】希古恩首任隊長領軍　挺身而出轟罰球反勝止頹勢

阿根廷球星希古恩自從祖雲達斯轉戰美職聯（MLS）、加盟由「萬人迷」碧咸做班主的國際邁阿密後，地標戰即12碼主射宴客，第二戰亦未有入球，加盟後兩戰兩敗。 到第三戰國際邁阿密作客紐約紅牛，希古恩終在末段轟入罰球，取得登陸美職聯首個入球，並成為球隊贏波功臣。

希古恩離開祖雲達斯後，登陸美職聯加盟碧咸旗下的國際邁阿密，該名阿根廷球星早前兩仗同樣踢足90分鐘，惜球隊連續兩場落敗，首仗操刀12碼勁射斜出，錯過「開齋」的大好機會。

【重溫地標戰表情多多的希古恩】

+ 3 + 3 + 3

國際邁阿密本身已累積三連敗，今仗作客紐約紅牛，陣中兩名祖雲達斯舊將希古恩及馬度迪悉數正選披甲，希古恩更戴上隊長臂章領軍出戰。

戰至下半場，紅牛的奧馬費南迪斯（Omir Fernandez）53分鐘先開紀錄，及後國際邁阿密的柏歷堅尼（Matías Pellegrini）兩分鐘後立即追和。

希古恩今仗以隊長身份領軍披甲。（國際邁阿密Instagram截圖）

戰至比賽末段，國際邁阿密禁區頂博得罰球，身為隊長的希古恩肩負重任，他施展右腳勁射，皮球在俯身的隊友上越過，直飛「網仔」破網，81分鐘取得登陸美職聯的首個入球，為球隊射成2：1。

希古恩建功後功成身退，最終球隊力保勝局，反勝紐約紅牛終止3連敗的走勢。國際邁阿密贏得今季第4場聯賽，並在東岸暫列第12位。

希古恩美職聯首個入球片段：

希古恩第3仗出戰美職聯終於「開齋」，成為球隊的反勝功臣，該名32歲的阿根廷前鋒表示沒有入球的壓力，而入球正是他的任務，「我曾經在歐洲的頂級球會效力，我的功能正是為球隊建功，我毫無半點感到入球的壓力。我感到非常高興，球隊在不少主力缺陣下，仍然在艱難的情況下贏波。」

希古恩憑一記罰球勁射破網，取得美職聯首個入球。（國際邁阿密Instagram截圖）

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