【意甲】C朗拿度帶頭突圍　祖雲達斯7人無視隔離　罰款毫無阻嚇力

罰一千幾百，對於世界足球先生，算什麼？ 祖雲達斯上周出現「唔使踢袋3分」事件後，安排隊員隔離，但至少7名球員得知檢測結果無恙後，強行離開。意媒報道「回家先鋒」者是C朗拿度，當地檢察部門已立案調查，涉事可能會被罰款最多1000歐元。

意大利的新冠肺炎疫情有回升迹象，近日每天新增數以千計個案，意甲陸續有職球員確診。祖雲達斯上周末原定主場迎戰拿玻里，但拿玻里被當地衛生部門禁止成行。拿玻里在之前一輪的對手熱拿亞隊中大規模感染，加上拿玻里亦有波蘭中場施連斯基（Piotr ZIELINSKI）及一個職員對病毒測試呈陽性反應。

隔離令禁不住C朗對葡萄牙的熱情。（Getty Images）

拿玻里被禁飛，祖雲達斯則如常在上星期日（4日）晚主場候命，結果意甲賽會判「No show」的拿玻里負0：3。在此之前，祖雲達斯亦有兩名職員確診，球會遂把訓練基地旁的球會酒店設為「隔離泡泡」，安排球員接受病毒測試，並入住隔離至上周三（7日）。不過，全隊球員連續兩次拭子測試都呈陰性反應後，C朗拿度表明離開「返屋企瞓覺」，並準備返回葡萄牙向國家隊報到。

上周日對拿玻里，球場空空如也。C朗等人到球場「簽到」。（Getty Images）

球王講得出做得到，「篤爆」隔離泡泡，另外6名球員魚貫「返歸」，大部分要準備國際賽，包括保羅戴巴拿（Paulo DYBALA）、古達度（Juan CUADRADO）、丹尼路雷斯（DANILO Luiz）、賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）及美列迪美羅（Merih DEMIRAL），餘下一人只為「爭取自由」，就是回家的保方（Gianluigi BUFFON）。

【突圍行動小隊】

祖雲達斯主動通知都靈當地衛生部門，有7名球員違反隔離安排，部門繼而通知檢查部門跟進。不過，都靈衛生部門首長回應得相當寬鬆，坦言認為不會該些人犯下嚴重罪行，只會罰款，對球員不成問題。意大利傳媒指祖雲達斯認為球員離開「隔離泡泡」，後果自負，球會醫生亦已盡責任通知政府。球員違反隔離安排，可罰款最高1000歐元，可謂「跌都跌咗」，怪不得「走佬七人眾」話走就走。

祖雲達斯新帥派路。意大利防疫態度寬鬆，球員似支付罰款換取完成隔離，前赴國家隊。（Getty Images）

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