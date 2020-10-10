【西甲】蘇亞雷斯再談告別巴塞關鍵時刻　被逼離隊以淚洗面

蘇亞雷斯今夏離開巴塞隆拿轉投馬德里體育會，該名烏拉圭球星在告別訪問中「忍着淚說Goodbye」，可見他對巴塞的不捨之情。 「阿蘇」早前接受烏拉圭傳媒訪問，再度談及離開巴塞一事，直言得知需要離開巴塞後哭了幾天，並指被逼走或與美斯有關。

今夏的「巴塞大地震」中，蘇亞雷斯是受害者之一，最終離開效力6年的巴塞隆拿，轉投馬德里體育會。在加盟馬體會的地標戰中，誓要證明「活得比你好」，最終後備入替不足20分鐘貢獻兩入球一助攻，當巴塞球迷看到「阿蘇」的表現，難免質疑球隊為何放走該名烏拉圭前鋒。

蘇亞雷斯效力馬體會首仗，後備入替即梅開二度。（資料圖片／Getty Images）

蘇亞雷斯告別巴塞時依依不捨，不禁流下男兒淚，即使如今已離開魯營，仍然對被巴塞被逼走耿耿於懷。「阿蘇」早前接受烏拉圭傳媒《AUF TV》訪問時透露，當他知道要離開巴塞時，他傷心得心如刀割，並數天以淚洗面，「當我得知離開巴塞時，我第一時間拒絕，事關我在巴塞的日子十分快樂，不論隊友或環境依然十分享受，但球隊已為我尋找新球會，當刻我知道要接受現實，我委屈得數天以淚洗面，我真的不願離開。」

蘇亞雷斯在巴塞渡過快樂的6年，可惜此情不再。（資料圖片／Getty Images）

當朗奴高文上任新帥後，傳出曾致電蘇亞雷斯告訴對方不在計劃中，「阿蘇」向《ESPN》承認傳聞所言非虛，並炮轟有意逼他離隊，「當朗奴高文上任後，他致電我稱我不是陣容的一部分，因為巴塞要換上年輕的前鋒，但他們一直沒有簽入任何前鋒與我競爭，我認為他們一心只想我離開，而透過電話要我離隊同樣是既無情又不當的做法。」

蘇亞雷斯一身套裝，與一眾兄弟在魯營合照，卻痛在心頭。（巴塞隆拿twitter）

為何巴塞想蘇亞雷斯離開？或許與他的好友兼最佳拍檔美斯有關，蘇亞雷斯認為球隊眼紅他們二人的關係太好，故此要「踢他走」，「我在場上與美斯十分合拍，各自取得入球為球隊貢獻並取得好成績，所以我不認為以場上成績而清洗我。與美斯的關係太好，令巴塞感到困擾，或許成為被巴塞清洗的唯一理由。」

【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】

蘇亞雷斯在國際賽日同樣入選烏拉圭國家隊，主場鬥智利出戰世界盃外圍賽，蘇亞雷斯攻入12碼，結果烏拉圭以2：1擊敗智利。

蘇亞雷斯代表烏拉圭出戰世界盃外圍賽，並攻入一個12碼。（資料圖片／Getty Images）

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