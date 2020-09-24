西甲│蘇亞雷斯含淚告別巴塞隆拿　慶幸與美斯同隊　尊重高文決定

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯正式離開巴塞隆拿，結束6年賓主關係。這名即將轉投馬德里體育會的射手於告別訪問時一度低頭哽咽，情緒頗為激動。 巴塞史上入球第3多的「阿蘇」表示「無論身在何方，一世都是巴塞人」，又反擊傳媒報道不實，稱與新帥朗奴高文沒有不和，尊重巴塞新教頭的決定。

蘇亞雷斯周四回到巴塞訓練基地執拾個人物品和跟隊友和球會職員說再見，駕車離開一刻，被當地傳媒拍攝到他疑似流下男兒淚，俯下頭靠向左臂。

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美斯﹑蘇亞雷斯與維達爾3名南美球員份屬好友，巴塞今季只剩下美斯一人。（資料圖片／Getty Images）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

「我永遠是巴塞人」

巴塞隆拿於Twitter上載了Farewell「阿蘇」的訪問片段，只見這名烏拉圭球星發言前一度低頭，明顯強忍淚水，開腔時聲音顫抖，情緒激動。

「我不知道說什麼才好，我會很想念一直讓我過得很快樂的朋友。」蘇亞雷斯說：「我與史上最佳的球員一起並肩作戰過，無論我身在何地，永遠都是巴塞人。」

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蘇亞雷斯接受離隊訪問，情緒激動。（網上圖片）

是時候要走了 感激遇上巴塞隆拿

蘇亞雷斯續道：「我要留下球會中的朋友離去了，不只是作為球員的我要走了，我作為一個有血有淚的人，亦要離開巴塞隆拿了。我了解我們處於一個時代的終結，但我為這個時代感到驕傲。」

總共為巴塞攻入198球的他感謝球會及球迷，給他效力巴塞隆拿，實現夢想的機會，來投之前只能「透過遊戲機效力巴塞隆拿」。

「我為過去6年感到自豪，」蘇亞雷斯說：「但我明白是時候走了，我能做的就是感激巴塞隆拿，緬懷這一段日子。」

蘇亞雷斯與美斯合作多年，已是情同兄弟。（Getty Images）

與美斯友誼不因投敵而變

巴塞球王美斯與「阿蘇」過去6年一直都是場上的「最佳拍檔」，球場以外兩個家庭更是感情要好，時常一起聚會，要離開摰友令他十分難受。

「這一個月一切太混亂了，大家都知道我跟美斯的關係。當我來這裏時，不少人都說美斯只顧自己的利益，但事實絕非如此。我們一起為球會達成了一切能做到的事。」「阿蘇」指自己轉投巴塞勁敵馬體會，不會影響自己與美斯的關係。

蘇亞雷斯強忍淚水告別巴塞隆拿。（網上圖片）

蘇亞雷斯投馬體會，結束6年巴塞生涯。（網上圖片）

朗奴高文上任後大刀闊斧，告知多名球員「執包袱」，其中包括蘇亞雷斯，據傳媒報道這通電話不過60秒，而且有指高文毫不尊重蘇亞雷斯，又指「阿蘇」與高文失和，但「阿蘇」指報道失實「有人作故仔」，認為自己不應該受到這樣的對待。

不過33歲的他承認：「我和球會合約有多長也好，球會與球員都需要作出改變了。今次是新教頭不會倚重我，我亦預計會這樣。我尊重高文，多謝他讓我在找到下一站前繼續與球隊操練。」

阿蘇「Exit Interview」強忍淚水：

🎥 - Luis Suárez get's emotional during the start of his farewell press conference. He's clearly very touched by all this. [@FCBW_A7]



pic.twitter.com/x6bZwjNmZP — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 24, 2020

「以隊史第3名神射手離隊，我認為自己已達到外界最初的期望，」蘇亞雷斯說：「能以這個身分離開，我很高興。無論好與壞，我都會記住在巴塞的每一秒鐘。」轉投馬體會，蘇亞雷斯表示新東家是支野心十足的球隊，希望可以幫到他們。

蘇亞雷斯為巴塞隆拿上陣283場，交出高效率的198個入球及109個助攻，亦是巴塞史上入球第3多的球員。效力6年期間協助巴塞獲得不少殊榮，當中包括4次西甲﹑1次歐聯﹑1次世界冠軍球會盃。

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