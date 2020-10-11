【歐國聯】德國終於開齋2：1勝烏克蘭　林柏特冷落大將閃耀全場

歐國聯對上6戰未嘗一勝的德國，作客烏克蘭終於打開勝利之門。 身為歐洲最強國家隊之一，他們贏波是意料中事，帶來驚喜的，是車路士陣中備受領隊林柏特冷待的魯迪格（Antonio Rudiger）正選上陣，閃耀全場。

可容納7萬球迷入場的基輔奧林匹克運動場，在當地衛生部門批准下，容許2萬球迷入場打氣。難得不再是閉門作賽，先開紀錄的卻是客軍德國。

正選上陣的魯迪格，送拍檔馬菲亞斯真達（Matthias Ginter）一程，德國20分鐘領先1：0。易邊後拜仁中場哥列斯卡（Leon GORETZKA）乘對手門將犯錯頂入，擴大優勢至2：0。

76分鐘烏克蘭博得十二碼，阿特蘭大中場馬利路夫斯基（Ruslan MALINOVSKYI ）主射中鵠，在主場球迷吶喊助威下，戰情相當緊湊，最終德國成功抵住壓力，獲得歐國聯首場勝利。

備受林柏特冷待的魯迪格為德國正選上陣，協助球隊取得歐國聯首勝。（Getty Images）

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+ 3 + 3 + 3

自歐洲國家聯賽2018年首辨開始，德國隊在此之前竟未嘗一勝。至2020/21年度A4組賽事，首兩仗先後賽和西班牙與瑞士，第三戰終打開勝利之門，暫得5分，落後以1：0小勝瑞士的榜首球隊西班牙兩分。

今場德國排出三中堅陣式，27歲的車路士中堅魯迪格正選上陣。自2017年從羅馬加盟後一直是球會主力成員，林柏特上季接任藍軍主帥後，上陣機會大減，新球季更備受冷落，英超和聯賽盃均未獲派上陣。今夏盛傳他將會離隊，名字跟熱刺、巴黎聖日耳門和AC米蘭扯上關係，最後均未能成事。

德國終於在歐國聯取得首場勝仗，主帥路維賽後鬆一口氣。（Getty Images）

德國主帥路維並未理會魯迪格在球會遭受冷待，依然對他信任有加。先在早前友賽土耳其讓他落場59分鐘，繼而今仗在歐國聯更踢足全場。他日前大讚魯迪格是頂級球員，「他的運動能力、拼勁和搶截均維持在頂級水平，就算幾個星期沒有比賽訓練也不是問題。」

他又爆料指愛將已用盡一切努力嘗試離開車路士，可惜最終未能成事，「過去幾年我一直跟他同行，由一開始我們已有緊密溝通，他在過去4、5年進步神速。」還表示對方會在1月冬季轉會窗再次嘗試離隊，「他正全力保持最佳狀態。」

得到路維的信任，魯迪格亦以表現回報恩師，以一次聰明走位突破烏克蘭防線，交出助攻為德國打開缺口。他的車路士隊友夏維斯和迪姆華拿均只列後備，並僅在完場前入替。