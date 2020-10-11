【港超聯】富力投資逾億仍難破4年錦標荒　楊正光談去向露口風

再次失落港超聯賽冠軍，空降港超聯4年、累積投放上億港元的富豪球會富力R&F，至今仍未贏得任何一個錦標。 主教練楊正光執掌兩季，季尾都跟冠軍擦身而過，他解釋指建立球隊需時，但就透露自己的前途充滿未知數。

富力今場若要奪冠，必須寄望傑志失分，然而「藍鳥」半場已領先愉園，及後再進一步拋開比分。

富力小將林樂勤坦言教練團半場時未有向球員透露另一場的比分，「奪冠先決條件是我們要贏，否則傑志的賽果並不重要，所以沒理會太多。」富力臨門一腳把握力欠奉，最後僅獲季軍，Jordan為此感到可惜，認為球隊全季表現僅值70分。

林樂勤（中）傷愈後狀態不俗，近數場賽事均有為富力上陣。（袁志浩攝）

富力再四大皆空，主帥楊正光的去向存疑，他僅指「球隊主教練暫時仲係我」，似乎另有玄機。（袁志浩攝）

富力賽前三鬥東方皆北，包括兩周前的足總盃決賽，然而球隊今場表現脫胎換骨，場上佔較多控球權，也成功挾制對方快翼艾華頓。主帥楊正光直言此役是復賽6戰中「最出色的一場」，「這一場有更多時間休息及準備，踢出我們渴望的漂亮足球、刺激足球。」

回顧整個球季，他慨嘆球員季初狀態穩定，入球數字也領先港超，奈何因疫情帶來眾多不利因素，令結果不似預期，「球員練一會停一會，心理及生理上都很大挑戰。復賽後賽程緊密，出現問題也只能適應，但真心感謝球員的付出。」

論人腳，基奧雲尼、伊高沙托尼及迪布利實力的確雄霸港超，但足球始終是團隊戰，難以單靠個人能力取勝。（袁志浩攝）

▼▼當傑志領先愉園4：0，富力R&F爭標渺茫，冠軍可說是東傑之爭（按圖放大）▼▼

+ 8 + 8 + 8

自2016年成軍以來，富力每年班費逐步遞增，近兩季均投放近5000萬港元，卻依舊在爭標的最後直路失利，四大皆空。已執掌富力兩季的主教練楊正光認為，陣中個別球員均具備能力，惟建立球隊需時，「足球是團隊運動，也沒有僥倖成份，有好球員仍要視乎教練如何利用，未必一兩年就有成績，希望下季表現更好。」

▼▼傑志為爭標拚盡，戰至65分鐘已領先愉園4：0（按圖放大）▼▼

+ 2 + 2 + 2

足總暫定來季於10月24日開鑼，楊正光透露富力會先休息數天，至本周末復操，並以原有班底應戰。他又指富力下季將選擇以將軍澳運動場作主場，而球員長期在港作賽、適應本港環境，相信搬遷主場的問題不大。據悉，足總來屆批准將軍澳場成為兩支球隊的主場，另一隊極有可能為聯賽殿軍的理文。

另外，有傳聞指楊正光不獲續任富力主教練一職，這位教練被問及去向時透露，的確感受到來自管理層的壓力，「每隊都一定有這情況，視乎壓力大或小而已。直至這一刻，我對前途沒有太多想法。球隊主帥一職暫時仍是由我出任，下季很快就展開，會先為球隊準備。」

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今季港超聯曲終人散，新球季暫定於兩周後的10月24日揭幕，但仍有待落實；至於亞洲賽席位分配方面，仍要視乎朝鮮是否參賽及亞洲足協最終公布，可參考的情景如下：