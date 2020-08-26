【港超聯】為何富力可以代表香港踢亞冠？　從亞洲足協條例拆解

港超球隊富力R&F近年一直是本地球圈的熱門話題，外界過往普遍認為，該隊在未成為足總「有投票權」會員，以及釐清跟中超廣州富力的關係之前，將不能代表香港參戰亞洲賽。 然而富力R&F日前正式獲亞洲足協確認，球會符合代表香港出戰2020/21球季亞洲賽的資格，原因竟跟上述兩種情況完全無關，而是一條亞洲足協的規例。

富力R&F在2016/17球季向足總以「贊助會員」身份空降港超，名義上雖為香港球會，但訓練基地跟廣州富力一樣設於廣州大學城訓練中心，第二季起也以廣州燕子崗體育場作主場。

兩支球隊除了名字相似，球會網站亦是用同一個網址。富力R&F首季以廣州富力預備隊為班底，球員也時常經內部調動，如寧安、符雲龍及陳富海等，便是由廣州富力下放至富力R&F參戰港超；至於現助廣州富力征戰中超的港將陳俊樂，去年也一度外借富力R&F。

富力自2017/18球季起，就使用位於廣州的燕子崗球場作主場。（資料圖片）

陳俊樂（右）於2018年夏天加盟廣州富力，但隨即被外借至富力R&F出戰港超賽事。（資料來源︰香港足總）

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+ 4 + 3 + 2

香港富力增獨立部門處理日常事務

以上問題令外界質疑兩支球隊的獨立性，足總去年9月舉行會員大會，富力R&F正因此而被否決賦予「投票權會員」資格。當時有會員曾指，若中港「富力」同時參加亞洲賽，或會引起混淆及衝突，甚至成為笑話。

富力正式會員資格遭大比數否決 羅傑承：需釐清疑問

富力R&F自此就是否合資格代表香港參與亞洲賽，一直跟亞洲足協（AFC）溝通，希望釐清兩者關係。球隊在過往幾年間，也慢慢建立其有別於廣州富力的一面。

球員方面，他們透過羅致入籍兵及香港球員，慢慢組成一支以港將為主的球隊；球隊的日常事務亦透過增設的獨立部門運作－－預算、撥款、審計等皆以不同方式、渠道以及人員來負責。

足總董事局曾建議富力成為正式會員，惟去年9月在會員大會上遭大比數否決。（資料圖片/袁志浩攝）

富力R&F助理領隊許世競接受查詢時指出，球隊是在香港註冊的企業，受本港的相關法律規管，此點跟廣州富力有明顯分別：「兩者在法律上是在兩個不同地區註冊、且互不隸屬的實體。」

他認為兩支球隊擁有獨立的球會規章制度，在註冊、財政、管理上都相互獨立，「港超富力已試運作獨立的網址網站；而兩支球隊間有人員流動也是正常的，我們跟廣東省其他球會亦有非常良好的關係，因我們願意作為橋樑，輸送有質素的港超職球員前往內地球會發展。」

富力R&F及廣州富力的註冊公司，同屬廣州富力地產股份有限公司的子公司。（網上截圖）

富力R&F及廣州富力的註冊公司，同屬廣州富力地產股份有限公司的子公司。（網上截圖）

亞洲足協訂例外情況 容許有關聯球隊參賽

然而兩支球隊的資金來源相同，是不爭的事實。根據「廣州富力地產股份有限公司」的2018年半年度財務報告，該公司同時持有廣州富力足球俱樂部有限公司及富力（香港）足球有限公司。

按照AFC 2021年版本的參賽指南（Entry Manual for AFC Club Competitions (2021 edition)），第9.12章列明，為確保比賽公正性，任何參加亞洲賽球會，不得直接或間接持有其他參賽球會的股份、不得有權力或參與影響另一參賽球會的行政、管理及表現的決定等。

富力R&F獲確認來屆可代表香港參戰亞洲賽，球隊現排於港超積分榜首位。（資料圖片）

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為何富力R&F在此情況下，仍獲確認合資格代表香港參與來屆亞洲賽？皆因「兩支球隊並不相互獨立，就不能參賽」，只是大眾一廂情願的說法。

AFC在第9.13章指出，兩間球會即使違反第9.12章的情況，並同時參戰同一項亞洲賽，只有所屬成員國系數排名較高的球隊可參賽。即在AFC將富力R&F視作香港球會的情況下，如中港「富力」都取得亞冠資格，就只有廣州富力能參賽，因中國的系數排名比香港高。

這意味若中港「富力」並非同時間參賽，富力R&F的參賽資格跟廣州富力一樣，是毋庸置疑的。球隊只需要在青訓、球場配套、職球員架構及財政等各方面符合AFC要求，以香港球會身份獲發亞冠牌照，理論上就能正式參賽。

對於AFC的決定間接判定中港「富力」間並不獨立，富力助理領隊許世競不予置評。（袁志浩攝）

據了解，AFC今次正是利用第9.13章的條文，確認富力R&F的資格。許世競也直言，球隊近年曾深入研究此條文；證明該隊一直知悉，即使無法證明球隊獨立於廣州富力，也有很大機會能獲取資格，所謂的「獨立部門」也許只是門面功夫。

其實，AFC的決定間接判定中港「富力」間並不獨立。對此，許世競僅回應：「這是AFC的判決，我們並無評論。在資金來源上，作為前線職員，恕我無法回答。」

廣州富力現於中超大連賽區位列第6，奪取亞冠盃資格機會較微，因此若富力R&F成功躋身亞冠盃（不論分組賽或外圍賽），將順利獲得參賽資格。（新華社）

有球圈中人認為，AFC的處理方法並非不合理，對方要杜絕「默契波」的話，單憑第9.12及9.13章的條例已經足夠，無需特別阻撓任何一支球隊參賽。

相反，現時富力R&F的資格引起爭議，更多的責任應該來自香港足總－－究竟當初富力R&F加入港超時屬於「外地」或「本地」球隊？當局處理有關申請時，有沒有充分地為本地足球把關？下一集我們在再深入探討。

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