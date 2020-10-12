【歐國聯】迪布尼手術刀傳送破英軍防線　豬隊友望門興嘆白費心機

英格蘭國家隊在溫布萊球場鬥「一哥」比利時，出戰歐洲國家聯賽A2組賽事，結果由拉舒福特及美臣蒙特各建一功，以2：1力克對手。 比利時1：2落後時，中場大腦迪布尼曾經交出一記非常通透的傳送撕破英軍防線，惜接應的卡拉斯高門前一射斜出，浪費迪布尼的一番心機。

英格蘭在歐洲國家聯賽A2組主場迎戰比利時，前線續由狀態大勇的卡維特利雲攻堅，該名愛華頓前鋒未有進帳，由拉舒福特的12碼中鵠及美臣蒙特建功，結果以2：1反勝比利時，在俄羅斯世界盃兩連敗後，終於報回一敗之仇。

美臣蒙特起腳省中對手反彈入網，助英格蘭攻入反勝一球。（路透社）

美臣蒙特下半場19分鐘禁區內起腳省中對方守衛改變方向，皮球笠死比利時門將米洛列特，助英格蘭2：1反超前。

落後下效力曼城的中場大腦奇雲迪布尼及後猶如一次以上帝視角的傳送，為比利時製造一次黃金機會：他以一記腳面傳球穿過3名英軍球員，落在入楔的卡拉斯高面前，該名剛從中超回歸馬體會的球員在小禁區起腳卻斜出，浪費迪布尼的妙傳，最終未能助球隊追和。

奇雲迪布尼在比利時國家隊同樣非常重要，今仗交出恰到好處的傳送，卡拉斯高卻不領情。（路透社）

迪布尼神級傳送逐格睇（按圖放大）：

迪布尼上帝視覺神級傳送片段：

71’: Kevin De Bruyne asks to be subbed off



72’: pic.twitter.com/69j8Epgt9f — MG (@MG_theory) October 11, 2020

英格蘭名將列納（Jamie Redknapp）直言今仗建功的美臣蒙特，可以成為英格蘭版的迪布尼，「迪布尼主宰比利時的傳送，我認為美臣蒙特有能力在英格蘭擔任這個角色，可以為球隊進攻貢獻更多。」

另外，早前因為哈利卡尼上陣與否，修夫基與熱刺主帥摩連奴有過一段「激烈的對話」。哈利卡尼竟然未被列入正選陣容，修夫基強調卡尼沒有受傷，因為有訓練時有異樣發現他的肌肉疲勞，故此先收起該名熱刺尖刀。卡尼最終後備披甲25分鐘，修夫基賽後指卡尼的進度不錯，有望在下仗上陣更長時間。

修夫基表示哈利卡尼沒有受傷，只是肌肉疲勞。（路透社）

近兩場英超缺陣的利物浦隊長佐敦軒達臣，今仗戴起隊長臂章領軍出戰，上陣66分鐘後被調離陣，他上半場被對手拉跌博得12碼。修夫基賽後指軒達臣的傷勢較為複雜，球隊將好好處理。

上兩場英超缺陣的佐敦軒達臣，今仗以隊長身份領軍出戰。（路透社）

【英格蘭對比利時圖輯】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

歐國聯部分戰果（按圖放大）：