【F1】侯根保隨傳隨到頂替肚痛史杜爾　包尾起步竟完成不可能任務

早在8月初於英國銀石舉行的F1英國站，侯根保臨時頂替患上新冠肺炎的佩雷斯，連續兩周出戰F1分站，亦為車隊取得寶貴分數。豈料兩個多月後，侯根保再有機會駕駛Racing Point戰車—今次輪到史杜爾「絞腸痧」未能出戰，使該名32歲德國車手再度充當「雷霆救兵」。

戰畢上季離開F1的侯根保（Nico Hulkenburg），竟在「無嘢撈」的情況下出戰兩站英國銀石的賽事，當時RacingPoint車手佩雷斯（Sergio Perez）確診新冠肺炎，RacingPoint臨時「急Call」侯根保做替工，由收到電話至出戰首節練習賽，在24小時內完成一切，在賽道外同樣展露F1車手的速度。

【重溫侯根保英國「Chur爆」24小時】

RacingPoint的車手今季算得上多災多難，「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）在周六第三節練習前的30分鐘，發現身體「有唔妥」，決定退出角逐今個比賽周末。

「粉紅平治」領隊薩芬拿亞（Otmar Szafnauer）強調史杜爾並非患上新冠肺炎，而「太子爺」早在俄羅斯站已有不妥，今站卻因「屙到七彩」變「屙Star」而未能離開洗手間，最終只好無奈退賽。

史杜爾因「腸胃唔多妥」，最終只好無奈退賽。（Getty Images）

F1艾費爾站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

「臨急抱佛腳」，車手何處尋？「粉紅平治」的最強後盾非侯根保莫屬，原定在賽道為電視台任評述員的侯根保，臨時由場邊觀戰到落場鬥車，幸好他在「接Call」時正身在科隆附近，趕及在排位賽前抵達，惟他只能在排位賽「打天才波」，最終在尾位起步。

英國站在24小時前通知侯根保，是次更加「趕頭趕命」，當侯根保正與朋友喝咖啡時，突然收到車隊電話，表示「國家有任務」，他笑言差點「嚇到心臟病發」，幸好最終趕及抵達賽道，在排位賽中出賽，並直言比上次24小時「Speed Run」更加瘋狂。

「超級替工」侯根保再度臨危受命，代表RacingPoint出戰艾費爾站。（Getty Images）

即使侯根保在尾位起步，該名德國車手拾級而上，最終以第8位完成賽事，再度取分而回，對零訓練時間的他而言，絕對是有交代，侯根保同時當選為今站的最佳車手（Driver of the Day）。

侯根保在今站「邊練邊鬥」並再度躋身前十，他也對這個成績感到喜出望外，「起步不算太好，及後我逐步拾回節奏，專注在保持速度上，終於打入前十，老實說這是一個驚喜的戰績。」

侯根保由尾位起步，拾級而上以第8位完賽。（Getty Images）

侯根保再度回歸，德國的車迷當然熱烈歡迎。（Getty Images）

F1未來6站賽程（按圖放大）：