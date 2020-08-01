【F1】侯根保奔波的一天　代佩雷斯戰英國站　力爭童話式登頒獎台

一級方程式（F1）Racing Point車隊的佩雷斯在英國站前夕，驗出確診新冠肺炎，車隊立即找來上季離開F1的德國車手侯根保救亡，頂替患病的墨西哥車手，本周末在銀石賽車場鬥車。 由侯根保收到通知，到他出戰第一節練習，時間不足24小時，名正言順「替工唔易做」。

Racing Point的佩雷斯（Sergio Perez）成為首名染新冠肺炎的車手，需要接受隔離，同時無緣出戰本周末的英國站。「粉紅平治」依然希望在銀石主場以兩架戰車出戰，結果找來上季離開F1的侯根保（Nico Hulkenburg）擔任「替工」。

佩雷斯成首名車手染新冠肺炎 今周無緣鬥英國站

佩雷斯確診患新冠肺炎，將缺席今周末的英國站。（資料圖片／Getty Images）

F1 2020 車隊積分榜：

+ 6 + 5 + 4

侯根保「Chur爆」24小時趕及出戰練習賽

由於事出突然，侯根保需要展露F1車手的速度，在短時間辦妥一切，趕及周五第一節練習出賽。F1透過社交網站披露侯根保「Chur爆」的行程，該名德國車手在周四下午3點收到Racing Point的電話後，便要立即動身前往英國，在晚上8點抵達車隊的總部，馬不停蹄為他特製戰車內的座位，直至凌晨兩點才完成。

今季未曾坐上F1戰車的侯根保，早上7時便坐上模擬器「補鐘」，在賽車場接受新冠肺炎病毒測試後，隨即返回模擬器作最後衝刺。在第一節練習前10分鐘，侯根保通過病毒測試，準時出席首節練習，沒有浪費一分一秒。侯根保的「Speed Run」由收到通知起，到駕駛戰車賽道上飛馳，整個過程不足24小時。

侯根保今站臨危受命，頂替染上新冠肺炎的佩雷斯。（Getty Images）

侯根保「Chur爆」24小時（按圖放大）：

一輪奔波後，侯根保的27號重現F1戰車上，久疏戰陣的他在頭兩節表現並不失禮，兩節均以約0.6秒落後隊友「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）。周六排位賽前的第三節中，侯根保同樣躋身前十。

距離排位賽只有3節練習，侯根保坦言是一大挑戰，周五兩節練習中不斷熟習戰車，希望盡早重拾速度，發揮戰車RP20的威力。「Hulk」曾效力Racing Point前身印度力量長達5季時間，看到不少熟悉臉孔後，使他更加安心出戰。

久疏戰陣的侯根保在首三節練習賽中，均打入前10位。（Getty Images）

「粉紅平治」有力挑戰頒獎台 侯根保隨時首度開香檳

Racing Point的戰車今年有「粉紅平治」之稱，戰力大有改善，史杜爾上站更取得「梗頸四」，力證有能力挑戰頒獎台。侯根保9年的F1生涯中，一直無緣登上頒獎台，如今駕駛「粉紅平治」，能否把把握機會一圓他的夙願，並為這一次特別的回歸劃上完美的句號。

今周的英國站後，下周將繼續留在銀石賽道，並命名為「70周年大獎賽」，佩雷斯能否趕及病癒復出仍是未知數，意味侯根保的「替工」生涯或不止一站。正在養病的佩雷斯透過社交網站，祝福舊隊友登上頒獎台外，並叮囑他好好照顧他的「寶貝」戰車。

侯根保曾與佩雷斯一同效力Racing Point的前身印度力量。（資料圖片／Getty Images）

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：