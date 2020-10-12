【行山】陳婉衡登西高山欣賞黃金日落　之前約好友閒遊鶴咀

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陳婉衡近日頻頻去行山，繼前兩日與朋友輕鬆行鶴咀，她昨日就到觀賞日落的勝地西高山行山。
陳婉衡向來喜歡上山下海，昨日（10月11日）分享行山照片，見到她在西高山觀景台前打卡位留影。陳婉衡穿上一身灰色的運動裝束，上身穿Sports Bra而下身穿leggings，配上一對白色的運動鞋。
【陳婉衡星期日去行西高山】
她在黃昏時上到西高山山頂，在IG STORY的片段中說：「上到頂，好靚，今日很熱鬧。」她身後的觀景台上，聚集了不少行山人士。在另一片段中見到，夕陽映照在大海上，散開出奪目的金光。
西高山高494米，位於港島西部，可以遠眺大嶼山及南丫島的景色，是觀賞日落的行山勝地。西高山並不難行，在夏力道旁的郊遊地點後，有明顯山徑登山。不過，山徑樓級頗多，需要一定體能。
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陳婉衡兩日前還分享了她跟朋友去鶴咀行山的照片，那天的行山裝束則以黑色為主色，Sports Bra及leggings都是黑色的。
【陳婉衡兩日前約朋友行鶴咀】
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她之前拍攝節目《行山少女》，偕謝芷倫挑戰難度甚高的飛鵝山自殺崖。另外，她還與余香凝行衛奕信徑，由赤柱起步，經長長「天梯」登上孖崗山。除了拍攝工作需要而上山，陳婉衡閒時都會去遠足行山，例如她曾分享自己行長洲、千島湖清景台、釣魚翁、紅香爐峰、龍脊、大帽山、獅子山、南朗山的打卡照片。
之前陳婉衡（左）及謝芷倫拍攝《行山少女》，兩人挑戰飛鵝山自殺崖。兩人又爬又行，花了5小時行完。（謝芷倫Instagram）
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至於在2014年的行山節目《Go! Yama Girl》，她就跟陳偉琪、張秀文等走到香港郊外，例如大嶼山的水口、籮箕灣。陳婉衡喜歡上山下海，除了行山之外，她最近還去了玩直立板。
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