足球熱話｜國際賽變C朗見面會　法國小將獲贈厚禮　即放上IG炫耀

C朗拿度（C朗）不經不覺已經35歲，從小看他比賽的小朋友，都已長大成人，甚至成為足球員，更有望與C朗同場作賽。 葡萄牙早前與法國的歐洲國家聯賽，恍如一場C朗球迷見面會，麥巴比隨即化身小球迷，小將卡馬雲加更獲贈一份大禮。

歐國聯A3組分組賽，法國主場迎戰葡萄牙，最終兩軍互無紀錄言和，兩軍領銜球星麥巴比及C朗拿度，同樣正選登場。

法國的麥巴比自小已是C朗球迷，如今竟在競技場上成為偶像的對手，感覺十分特別，他賽後於社交網站上載與C朗的合照，配上「偶像」一詞，並加上山羊及皇冠，指對方是場上的「皇帝」及史上最佳。

麥巴比上載兩張與C朗的合照，並盛讚偶像是場上的王者。（麥巴比IG截圖）

至於早前友賽烏克蘭錄得首次代表法國大國腳上陣的新星卡馬雲加（Eduardo Camavinga），地標戰即以一記背門笠射巧妙建功，這名效力雷恩的17歲新星，今場歐國聯未有披甲，但依然收到一份厚禮。

效力雷恩的卡馬雲加，年僅17歲已嶄露頭角。（資料圖片／Getty Images）

卡馬雲加完場後獲得C朗該仗的球衣，17歲的他放上社交網站炫耀一番，他直言將不會清洗這件球衣，希望保留C朗的「原汁原味」。

卡馬雲加獲C朗球衣後珍而重之，稱不會清洗，保留原汁原味。（Twitter截圖）

卡馬雲加今仗成為小球迷，其實他在轉會市場追求者眾，歐洲豪門早已垂青這名法國「妖人」。西班牙《阿斯報》引述消息，曼聯有意以卡馬雲加取代隊中的法國大師兄普巴，與皇馬搶人。

卡馬雲加在新一季法甲，為里爾交出1個入球及1個助攻，助球隊暫列法甲榜首。