【港超聯】曼聯青訓產品正式登陸愉園　東方傳獲宿敵舊將加盟

早前盛傳曼聯青訓產品查理史葛（Charlie Thomas Scott）將加盟港超聯球隊愉園，會方今日（14日）宣布正式簽入這位23歲中場。 上季港超亞軍東方龍獅明日將開操，盛傳他們亦從死敵羅致「新援」——傑志前助教盧比度。

愉園月初在官方社交媒體上載一張以奧脫福球場為背景的圖片，表示新外援已抵港，稍後將公布。其實在今年7月，外國足球中介公司「433 Football Management」已透露旗下曼聯青訓產品查理史葛，已經與愉園簽約，希望在港超聯重投職業足球。

查理史葛6歲已加入曼聯青年軍，曾與現效曼聯一隊的拉舒福特（Marcus Rashford）、麥湯米尼（Scott McTominay）等做隊友，但近年遭棄用，曾離開職業球壇。

查理史葛（左）與愉園總監潘文迪合照。（愉園提供）

來港覓新挑戰 「隊友較我更年輕」

查理史葛月初已抵港，完成兩周隔離檢疫後終完成轉會。愉園官方指，史葛曾就來港落班與家人深入討論，並解釋自己的決定：「或許人們會以為轉戰英甲、英乙很容易，但要適應賽事環境和踢法實非易事，這次來香港對我是一個新的挑戰。」他稱自己雖已離開職業球壇一段時間，但一直有在健身室鍛煉，希望保持狀態。

愉園指，查理史葛等候批出工作證期間，在家鄕有保持訓練，抵港強制隔離期間除以足球遊戲消磨時間，亦會觀看愉園復賽期的比賽影片，認為愉園「是一支年輕、有活力的隊伍」，又稱：「我不過23歲、還算年輕，但隊友比還要年少幾歲，所以我會跟他們分享比賽經驗、共同為球隊奮鬥。」新一季港超聯暫定在10月24日展開。

查理史葛效力曼聯青年軍的年代：

東方休息3天即開操 傳獲傑志前主將加盟

2019/20球季港超聯周日（11日）才煞科，但由於新球季暫定在24日開鑼，即使是參加上季復賽的6支球隊也未有太多時間休息，其中東方龍獅休息僅3日，將於明日（15日）開操，除了早已曝光的焦點新兵費蘭度，東方亦宣布「邀得曾先後以外援球員及教練身份在本地頂級聯賽效力多年的西班牙裔入籍助教加入教練團」，據知正是曾效力傑志、並在傑志出任教練團成員多年的盧比度。

43歲的盧比度曾在西甲效力奧維多，2010年來港加盟傑志，曾獲選為香港足球先生，掛靴後一直留在傑志執教，出任副主教練，今年3月曾成為香港球壇首位確診新冠肺炎的人物，上季約滿傑志後離隊。盧比度擁有歐洲足協專業級教練牌照，相信因而獲取得來季亞洲賽資格的東方龍獅青睞。