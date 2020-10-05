【港超聯】曼聯青訓產品勢投愉園　曾做地盤靠拉舒福特一番話重生

繼世界盃金球獎得主科蘭在2017/18年度球季加盟香港超級聯賽球隊傑志之後，再有前曼聯球員征戰港超。 有外國中介公司透露，一名曼聯青訓系統出身的中場球員，將會轉投本地老牌球會愉園。

港超聯下季有望在10月底至11月開鑼，各路大軍開始招兵買馬，為組軍做好準備。本地老牌球會愉園在2019/20年球季中暫排榜尾，昨日球隊在社交網站宣布將有外援加盟，卻僅透露該球員已申請工作證及抵港，並正接受強制隔離。

愉園在社交網站發布的圖片暗藏玄機，背景是曼聯主場奧脫福球場。（愉園足球隊Facebook圖片）

外國經理人爆料 IG透露新援行蹤

雖然愉園保持神秘，未有公開新兵詳細資料，但就留下一句hashtag「#圖有玄機」。有網民就發現該圖的背景，正是曼聯主場奧脫福。

外國足球中介公司「433 Football Management」早於7月爆料，指曼聯青訓產品、現年23歲的查理史葛（Charlie Scott）已跟港超愉園簽下一紙合約。兩者不謀兩合，記者昨晚翻看查理史葛的Instagram帳號，發現他在個人介紹中顯示自己的下一站是香港，惟今早相關句字已被刪去。

查理史葛Instagram帳號自介中一度顯示自己的下一站是香港，但相關句字已被刪走（IG@_charliescottt）

6歲加入紅魔青訓 跟拉舒福特做隊友

1997年出生的查理史葛年僅6歲就加入曼聯青訓系統，曾跟現已升上「紅魔鬼」一隊的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）、守將科素文沙（Timothy Fosu-Mensah）以及中場悍將麥湯米尼（Scott McTominay）做隊友。

這位英格蘭籍中場兩年前被外借到蘇超球隊咸美頓（Hamilton Academical F.C.），半季間僅兩度披甲，他季尾重返曼聯後隨即被放棄，轉投英格蘭第五級聯賽球隊艾川查姆（Altrincham F.C.）。他轉投愉園前，正效力英格蘭第八級聯賽的紐卡素城（Newcastle Town F.C.）。

查理史葛（左三）曾跟拉舒福特（左四）及科素文沙（左二）做隊友。（IG@_charliescottt）

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被曼聯放棄跌至谷底 靠好友一番話重生

兩年間由紅魔青訓淪落到低組別聯賽的業餘球員，查理史葛的經歷令英國傳媒亦感興趣。他今年接受《太陽報》訪問，揭露自己在離開曼聯後一度陷入抑鬱，更因飲酒、賭博而花光積蓄，「我將成為球星的機會糟蹋了，我覺得外界把我跟失敗劃上等號。即使人們不是真的這樣想，我卻被這想法纏繞着。」

他透露有不少身邊人開解自己，包括多年好友拉舒福特。兩人至今仍透過短訊保持聯絡，「他會關心我的近況，而我每星期也會跟他碰面。他很有同情心、經常安慰我：『真不明白為何你會走到這一步』。」

查理史葛在拉舒福特等好友鼓勵下，堅持再追逐職業足球夢，今夏終加盟愉園。（Twitter＠ManUtd）

在拉舒福特鼓勵下，查理史葛再發奮向上，去年底考獲合資格牌照，每早5時半出發到離家50公里外的地盤工作，一邊謀生一邊追逐足球夢。直至今夏，他終獲愉園開出職業合同，以「外援」身份來港征戰另一舞台。