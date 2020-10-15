【歐國聯】馬古尼領紅被逐又孭鑊　英格蘭主場一球不敵丹麥

歐洲國家聯賽A2組，英格蘭在溫布萊主場迎戰丹麥，中堅哈利馬古尼上半場因自己失誤而落腳攔截，被球證兩黃一紅被逐，英軍及後禍不單行，再輸一個具爭議性的12碼，艾歷臣操刀一箭定江山，結果英格蘭在主場一球不敵丹麥。

英格蘭國際賽期一連3場主場賽事，終於來到最後一仗，歐國聯在溫布萊球場迎戰丹麥，英格蘭穿上藍色的球衣上陣。主帥修夫基派出隊長哈利卡尼正選領軍，佐敦軒達臣則先列後備；作客的丹麥陣中有不少效力英超的球員，卡斯柏舒米高﹑基斯坦臣及熱刺舊將艾歷臣同樣正選登場。

英格蘭今仗以哈利馬古尼﹑高亞迪及基爾獲加擔任三中堅，其中兩人卻左右今仗的戰果。馬古尼開賽僅4分鐘便因鏟跌保臣而領黃，該名曼聯隊長戰至上半場中段在中圈附近控甩腳，丹麥的多爾貝治（Kasper Dolberg）趁機衝前欲策動反擊，馬古尼情急下落腳鏟跌對方，並踩中對方的左腳，球證隨即向馬古尼出示今仗第2面黃牌，英軍在31分鐘便打少一人。

馬古尼情急下踢跌對手再領一面黃牌，最終兩黃一紅被逐。（路透社）

十人應戰的英格蘭「黑氣」未退，丹麥及後一次高空攻勢，迪蘭尼與基爾獲加在禁區內爭位，欲起腳解圍的獲加踢中迪蘭尼，球證立即吹罰12碼，並由艾歷臣擔任劊子手，勁射中間破網，丹麥在35分鐘先開紀錄。

艾歷臣操刀12碼建功，一箭定江山。（路透社）

基爾獲加的爭議12碼片段：

英格蘭換邊後傾力反撲，英軍一次角球攻勢高亞迪二傳予門前的美臣蒙特再加一頭，幸卡斯柏舒米高反應快及時撲出。英格蘭在落後下，修夫基「撳掣」先後換入卡維特利雲及查頓辛祖增強攻力，惜未能平反敗局，最終主場一球不敵丹麥，而列斯占士在完場後疑出言侮辱球證，因此領紅被逐。

卡斯柏舒米高下半場一記「神救」，撲出美臣蒙特的近門頭槌。（路透社）

哈利馬古尼在曼聯的表現已遭受外界抨擊，如今返回國家隊不單止未有改善，卻再度「孭鑊」，今仗上半場領紅被逐，成為球隊輸波罪人。馬古尼兩次犯規亦可避免，擔任評述員的列納指該名曼聯隊長陷入信心危機，「馬古尼在場上失去了信心，這是顯然易見的，他在場上的犯錯比過往累積還要多，他深受外界的批評所影響。」

主帥修夫基則繼續力撐馬古尼，國家隊及球會也會支持他渡過難關，「他（馬古尼）是個頂級的球員，依然是球隊的重要一員，他有能力熬過這段艱難的時刻，我深信曼聯與國家隊也會陪伴在他身邊，與他一同克服這段時間。」

馬古尼兩黃一紅被逐，下仗歐國聯將被罰停賽，一眾「曼迷」提出反建議，笑言可否在聯賽執行停賽令，使馬古尼不用為曼聯披甲。

馬古尼黯然離場，主帥修夫基賽後表示力撐該名曼聯隊長。（路透社）

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