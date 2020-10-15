【體育熱話】白羅斯球手比賽途中「肚作怪」　球證跟球例無情講

比賽途中「人有三急」點算好？ 白羅斯球手艾華舒卡出戰聖彼得堡公開賽首圈時，突然「肚作怪」，只好「急急腳」解決，球證卻依足球例，最終被罰一局。艾華舒卡大感無辜，只好在場上怒吼呼不公，幸好該名白羅斯球手亦順利晉級。

法國網球公開賽剛在上周結束，各項賽事及後緊接上演，俄羅斯的麥維迪夫（Daniil Medvedev）及魯比夫（Andrey Rublev）返回家鄉出戰聖彼得堡公開賽（St. Petersburg Open），力爭在主場奪冠。

頭號種子麥維迪夫順利躋身次圈。（路透社）

白羅斯的艾華舒卡（Ilya Ivashka）首圈與曼拿連奴（Adrian Mannarino）爭奪出線權，從外圍賽晉級的球手直落兩盤以6：3及7：6擊敗對手，順利躋身次圈。

當艾華舒卡戰至第二盤落後2：3時，卻發生一段小插曲，該名白羅斯球手要求一個醫療暫停，事關他「人有三急」希望到場外洗手間「辦大事」，球證通知他需要「速戰速決」。艾華舒卡暫離球場時，球證討論該名白羅斯球手將被罰，因他在熱身時已去過洗手間，根據球例須被罰一局。

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艾舒華卡即使「人有三急」，仍能擊敗曼拿連奴晉級。（資料圖片／Getty Images）

球證告知艾華舒卡被罰一局時，當然大感不悅，該名26歲的球手向球證解釋，當時他突然「肚作怪」，連站立也有難度，更反問球證「如果你想我在場上解決也可以」，球證表示體諒他的處境，但是球例就是球例，依舊無情講，並向他解釋他返回球場的時間太遲，因此判罰他一個局分。

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艾舒華卡透過外圍賽晉級，如今更殺入第二圈。（艾舒華卡Instagram截圖）

艾華舒卡大表難以置信，直言「這是個笑話」，指他也控制不了自己的身體。當球證宣布判罰時，艾華舒卡由一臉無辜隨即變臉，怒吼「這是不可思議」，球證立即警告他若繼續呼叫，他將會再被判罰另一局分。

艾華舒卡立即收拾心情，並在場上以表現說話，即時打破對手的發球局，最終二人戰至「Tie Break」，他以細分8：6擊敗對手晉級，在次圈與沙普華路夫（Denis Shapovalov）爭奪第三圈席位。

艾舒華卡次圈將與沙普華路夫爭奪晉級。（路透社）

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