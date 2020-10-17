長跑｜姚潔貞疫情下戰半馬世錦賽破港績　黃尹雋屈旨盈跑個人最佳

香港「長跑天后」姚潔貞今日（17日）聯同黃尹雋與屈旨盈，出戰在波蘭格丁尼亞舉行的國際田聯世界半馬拉松錦標賽，她以1小時12分10秒打破香港紀錄，完成今年首場海外賽事。

2020年，沒有所謂的常態與習慣，以往常規的賽季成了運動員最渴求的事。

「如果許可出埠比賽，我亦已預計回來會到外家自我隔離兩星期，不能見到家人。」姚潔貞在留守體院閉關訓練45天後說，並稱決定產後重踏馬拉松之路時，已明白訓練與照顧家庭兩者定必有取捨。

為爭取東京奧運入場券，姚潔貞偕黃尹雋與屈旨盈於疫下由香港飛往倫敦轉機，抵達波蘭首都華沙後，再乘搭內陸機到指定機場入境。花了近24小時，一行3人終順利到達格丁尼亞，參與疫情下的第一場海外賽，審視狀態。

姚潔貞去年在澳洲黃金海岸以2小時34分7秒打破塵封15年的香港馬拉松紀錄。（由Nike提供）

再破香港半馬紀錄

姚潔貞對上一場海外馬拉松賽事，已數到去年11月的日本世田谷半馬拉松賽，當時她以1小時12分52秒打破香港半馬拉松紀錄。是次比賽場地的格丁尼亞，大部份時間都是陰天，時而有雨，溫度約攝氏10度，潔貞最終以1小時12分10秒衝線，再改寫自己保持的香港紀錄，在97名選手中排列第49。

賽後她在社交網絡動態表示：「氣死我還是跑不進1：11，Maybe Next Time」，她今日不只是刷新女子半馬港績，同時把個人的10公里與15公里香港紀錄推前，由33分52秒推前至33分48秒，以及15公里新港績的51分06秒。

屈旨盈則以1分19分08秒完成賽事，雖然敬陪末席，但刷新了個人最佳時間。她曾於今年2月的香川丸龜國際半程馬拉松大賽跑出1小時19分44秒。

男子組方面，黃尹雋與紀嘉文保持的香港紀錄只差19秒。他以1小時06分58秒完賽，雖與港績無緣，但也是個人最佳時間。

賽後潔貞與出爐世界第一Peres JEPCHIRCHIR合照。（Ekiden Instageam）

以東京奧運為目標的潔貞，儘管東京女子馬拉松標準是極大挑戰的2小時29分30秒，她仍有希望以世界排名前80的資格取得東奧入場券。

肯尼亞跑手刷新世界紀錄奪冠

至於賽事冠軍由27歲肯亞跑手Peres JEPCHIRCHIR以新女子半馬世界紀錄時間、1小時05分16秒奪得，緊隨其後是德國跑手Melat Yisak KEJETA，以0.02秒之差屈居第二，第三名是跑出1小時05分19秒的埃塞俄比亞跑手Yalemzerf YEHUALAW。

肯亞跑手Peres JEPCHIRCHIR刷新半馬世界紀錄。（World Athletics）

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