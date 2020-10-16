【足球轉會】車路士外借大軍再添一員　最強「出租車」轉戰俄超

車路士外借球員猶如天上繁星，多不勝數，今季連巴克利及羅夫度斯卓克等球員亦加入「出租車」行列。說起近年頭號「出租車」，相信非域陀摩西斯莫屬，該名尼日利亞球員再度被外借至俄羅斯的莫斯科斯巴達。

車路士今夏大事擴軍，中前場陷人滿之患，不少球員為上陣機會而加入「出租車」行列，當中包括巴克利及羅夫度斯卓克，希望在外借期間爭取表現，力爭成為來年英格蘭參與歐洲國家盃的一分子。

車路士外借戰將捱出頭 細數近年「人球」誰無奈的打轉

波圖狂收英超冗員 雲堅基爾領車路士外借大軍各散東西

【車路士主要外借大軍（按圖放大）】

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打開今季車路士外借球員的名單，全隊多達10多人被借走，在「出租車」的行列中，相信域陀摩西斯（Victor Moses）是架頗有資歷的「出租車」，該名29歲的尼日利亞國腳未能擺脫外借的命運，早前宣布今季將以借將身份加盟俄超的莫斯科斯巴達，已經是第6度被借走，在外借的條款中，附加800萬鎊的買斷費用。

干地在2012年加盟車路士後，摩西斯一度受重用，惟除了干地外，摩西斯一直得不到其他領隊的歡心。（資料圖片／Getty Images）

【英超第五輪賽程】（按圖進入）

摩西斯效力韋根時，得到時任車路士領隊迪馬堤奧賞識，並在2012年夏天將他帶到史丹福橋。經過一個球季後，車路士已經由摩連奴領軍，摩西斯不受重用下首度被借走，外借至利物浦展開他的「出租車」生涯，及後連續被借至史篤城及韋斯咸。

當干地執教車路士，摩西斯獲得重生的機會，成為干地麾下的必然正選，並在2016/17球季協助球隊贏得聯賽錦標。快樂時光總是短暫，干地被炒後，摩西斯再度失寵四處漂泊，從去年初起曾被外借至費倫巴治及國際米蘭，如今再度解鎖成就，首度征戰俄超。

摩西斯曾是干地的愛將，並在2017年贏得聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

摩西斯的「出租車」生涯：

有歷史的「出租車」不計其數，不少借將跌入「無限輪迴」，「外借大軍」的兩名大師兄必然數到雲堅基爾（Marco van Ginkel）及盧卡斯皮亞桑（Gustavo Lucas Piazon），二人今季繼續出租，分別效力燕豪芬及葡超的里奧艾維。

當然，「出租車」亦有出頭天，就如早前被阿特蘭大買斷的中場柏沙歷（Mario Pasalic），雖然該名克羅地亞中場效力車路士時零上陣，卻出奇地符合阿特蘭大的踢法，是協助球隊上季打入歐聯8強的功臣之一。

柏沙歷雖未曾為車路士上陣，如今已熬得出頭天，被阿特蘭大買斷。（資料圖片／Getty Images）

車路士同學會近年捱出頭的例子：

請看看以下「新星墳墓」的失意人，可會勾起你的記憶：