【游泳】何詩蓓打破200自短池亞洲紀錄　榮登史上第7快泳手

第二屆國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）昨日於匈牙利布達佩斯揭幕，港產女飛魚何詩蓓（Siobhan）繼在首日刷新一項短池亞洲紀錄和兩項香港紀錄後，今日凌晨轉戰主項100米及200米自由泳，兩項均再打破自己所保持的亞洲紀錄，銳不可擋。

已奪100及200米自由泳兩項東京奧運個人資格的何詩蓓，今屆轉投衛冕隊伍Energy Standard，狀態勇銳的她繼在昨日的女子4×100米自由泳接力中，錄得51.59秒的分段時間，一舉打破短池亞洲紀錄和香港紀錄。

兩日連刷新亞洲紀錄

今晨她與同隊隊長兼200自世界紀錄保持者、瑞典女將絲祖唐（Sarah Sjostrom）乘勇出戰100米自由泳，兩人勢均力敵一直緊貼對方，最終Siobhan以0.21秒之差屈居第二，惟所游出的51.38秒仍把昨日刷新的51.59秒亞洲紀錄和香港紀錄再度推前。

二人在200米自包攬前二，為4隊中暫列第2的Energy Standard爭取得高分數。

今年疫情下由美國返港備戰的何詩蓓狀態勇銳，在ISL首日已打破一項亞洲紀錄。（SwimSwam）

其後她在不足一小時內出戰200米自由泳，愈戰愈勇的她以1分51.67秒，力壓倫敦奧運金牌得主舒美特（1分53.31秒）與絲祖唐（1分54.61秒）率先觸池取得第一名，時間較自己原來持有的1分51.99秒亞洲紀錄快0.32秒之外，更讓她與舒美特齊名，成為此項史上第7快的泳手，第一仍由絲祖唐在2017年游出的1分50.43秒所保持。

Siobhan在今屆賽事第一站，共刷新了2項亞洲紀錄（100自、200自），以及3項香港紀錄（100自、200自、400自）。

何詩蓓去年在世錦賽一口氣奪下兩項個人東京奧運資格，是港隊的奧運獎牌希望。（資料圖片）

事實上，Siobhan在去年7月於韓國光州舉行的長池世界游泳錦標賽中，曾在200米自決賽游出1分54.98秒，僅慢池江璃花子的亞洲紀錄0.13秒，得到香港歷史性佳績的「世界第4」；今年8月於疫下留港備戰的Siobhan再下一城，於隊內測試賽（長池）游出1分54.44秒，不但較自己保持的香港紀錄快，更超越池江的亞洲紀錄0.41秒，銳不可擋。

本月31日踏入23歲的Siobhan，成為香港女子50米、100米、200米及400米自由泳紀錄保持者，去年在世錦賽一口氣奪下兩項個人東京奧運資格、並協助港隊獲得兩項接力賽資格，擁有世界級實力的她是2021年東京奧運的香港奪牌希望。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：