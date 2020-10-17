半馬世錦賽｜姚潔貞一場連破3港績　閉關45天堅持訓練的成果

香港「長跑天后」姚潔貞今日在波蘭北部格丁尼亞（Gdynia）舉行的世界半馬拉松錦標賽，跑出1小時12分10秒打破香港紀錄，同時刷新自己保持的10公里及15公里港績，於相隔近一年的首場海外賽中取得佳績。

力爭東京奧運入場券的姚潔貞，對上一次在海外比賽已是去年11月的東京世田谷半馬拉松賽，當時她以1小時12分52刷新港績，其後在去年底因腳部骨裂棄戰亞洲賽，為衝奧添隱憂，然而東京奧運延期一年，她曾言延期或增加入圍希望，為自己「賺取」時間休養。

今天她相隔近一年出戰首場海外賽事並跑出新港績，1小時12分10秒連破香港3項紀錄（包括10、15公里），展示了疫下的體院閉關備戰45天成果。

姚潔貞（左一）偕黃尹雋及屈旨盈出戰半馬世錦賽，3人皆突破自己最佳成績。（香港業餘田徑總會FB）

香港第3波疫情爆發後，潔貞曾留守6次延長「封院令」的體院45天閉關訓練，她指不能在街練跑的日子，可以在體院訓練已很不錯，唯一不好處是跑圈觸發舊患，「體院運動場跑圈時，膝蓋舊患有少少問題，但慶幸不是嚴重，沒有影響練習。疫情期間有好也有不好，至場讓我能專心練習，放開少少家庭同工作。」

已升為「媽媽級」的潔貞劍指連續兩屆出戰奧運，儘管東京女子馬拉松標準是極大挑戰的2小時29分30秒，她仍有希望以世界排名前80的資格取得東奧入場券。「奧運年，今屆的標準高很多，我對自己要求也會高點，所以半馬都好想跑入112（1小時12分）內，跑到111。」

姚潔貞跑出新香港女子半馬紀錄，潔貞稱這次比賽因三人行而放鬆了點緊張的心情。（香港業餘田徑總會FB）

完成比賽回港後，潔貞又要再隔離，未能即時與女兒見面，「出走那天，我都沒有對她說要走一段時間，想神不知鬼不覺，雖然她都看我拿着行李箱走，但我都不想製造慘情感覺」。

她笑指是丈夫陳家豪常製造到依依不捨：「可能是他自己依依不捨。」她有點無奈說抵埗後需準備練習，加上時差，也較少與女兒聯絡，回港後隔離期間規定只可以與一個人探訪，「應該都是家豪了，與女兒只好視像一下」。

香港女子半馬紀錄保持者姚潔貞賽後與今日刷新女子半馬世界紀錄的冠軍Peres Jepchirchir合照。（Ekiden Sports Management Instagram）

同行的屈旨盈則以1分19分08秒完成賽事，雖然敬陪末席，但刷新了個人最佳時間。她指與預期差不多，雖然也想可以入到「118」，「今次是我第二次119，都好開心！」她曾於今年2月的香川丸龜國際半程馬拉松大賽跑出1小時19分44秒，疫情下一度因未能在外跑步而打亂了訓練部署，改天跑山和斜路，不過在運動場重開後已盡快重拾狀態，為是次比賽備戰。

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