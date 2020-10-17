【英超】利物浦絕殺球被吹走　前球證稱比克福特幸運逃過一劫

英超今輪重頭大戰默西賽德郡打吡，愛華頓在主場逼和利物浦2：2，各得1分。今仗VAR判決再度成為主角，先在開賽初段判雲迪積克越位在先，卻被比克福特相撞傷出。利物浦隊長佐敦軒達臣完場前建功，惜VAR指助攻的沙迪奧文尼僅以些微越位，利物浦成今仗最大輸家。

沙迪奧文尼開賽不足3分鐘先開紀錄，愛華頓及後靠死球攻勢追和，中堅米高堅尼頭槌建功，兩軍半場打成1：1平手。易邊後，利物浦的沙拿攻入紅軍生涯第100球，惜未能笑到最後，狀態大勇的卡維特利雲又有進帳，最終兩軍打成2：2平手，各得1分。

默郡打吡VAR再惹爭議 利物浦2：2賽和愛華頓

隊長佐敦軒達臣的絕殺入球被「吹走」，表現非常失望。（路透社）

VAR於今仗再次左右大局，先在開賽早段，雲迪積克入楔接應法賓奴的傳送，出迎的愛華頓門將比克福特未能清脆解圍，卻踢中雲迪積克，使該名紅軍鐵衛受傷離場。VAR及後只翻查雲迪積克接應時是否越位，而他當時的而且確在越位位置，卻未有翻查比克福特的攔截是否嚴重犯規。

英超前球證禾頓（Peter Walton）直言比克福特的犯規「走甩」紅牌有幸運成份：「即使球證認為是越位，但越位後的一切動作仍然紀錄在案，所以比克福特幸運地犯過被逐的命運。」

雲迪積克開賽早段傷出：

完場前再有爭議判決，愛華頓在末段十人應戰，利物浦把握機會進攻，堤亞高艾簡達拿妙傳予文尼傳中，隊長佐敦軒達臣挺身而出建功，惜VAR再度出馬，指助攻的文尼有越位之嫌，經過一輪「拉線」之後，認為文尼越位在先，推翻入球。

VAR上﹑下半場各一次判決，都對利物浦不利，結果紅軍既損失後防大將，絕殺入球又被「吹走」，由3分變1分。主帥高普賽後受訪時指球隊發揮出色，他不認同文尼在越位位置：「球隊今仗面對一支狀態極好的球隊，我們發揮出色，未能勝利是美中不足之處。軒達臣的入球我看不到越位，但有人決定推翻判決。」

VAR認為沙迪奧文尼助攻時在越位位置，入球被判無效。（路透社）

從VAR重播顯示，文尼的越位相當不明顯。（Twitter截圖）

高普亦有提及雲迪積克的傷勢，他指暫時未清楚該名荷蘭中堅的狀況：「我暫不知道他（雲迪積克）的傷勢，基本上有傷在身仍會堅持上陣，如今缺陣必然對球隊是件壞事。」

高普直言雲迪積克傷出對球隊影響甚大。（路透社）

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