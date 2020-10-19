【英冠】朗尼中伏成密切接觸者　打比郡屈福特強制接受病毒測試

新冠肺炎疫情下作賽，英超賽會定期為各隊成員提供病毒測試，惜英超以下級別的賽會，病毒測試並非強制執行，球員們需要冒一定的染病風險出戰。新冠病毒無色無味無臭，以為做足防禦措施，依然防不勝防。 曼聯舊將﹑打比郡球員兼教練朗尼隨時成為播毒者，事關他一名需要隔離的朋友早前曾經造訪，及後驗出確診，而朗尼立即接受隔離。

打比郡周五（16日）在英冠聯賽主場鬥屈福特，球員兼教練朗尼正選披甲並戰足全場，屈福特的祖奧柏度（Joao Pedro）下半場攻入奠勝一球，打比郡5戰僅贏一場，暫列聯賽榜第21位。

歐洲五大聯賽天降異象 傳統擂台躉榜首無佢份

朗尼上輪射入罰球，為打比郡一箭定江山，取得今季首場勝仗。（資料圖片／Getty Images）

英超第5輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

打比郡開季戰績欠佳，主帥高古的帥位成疑，一度傳出朗尼走馬上任擔任看守領隊。英國《太陽報》早前突然傳出朗尼有染病風險，事關朗尼在不知情的情況下，曾與確診新冠肺炎的朋友見面。

朗尼的朋友祖殊班士利（Josh Bardsley）在朗尼周五出戰對屈福特一仗前，曾經到作客朗尼家作客，將一隻名貴手錶送到朗尼的手上。不過，祖殊原來早前被列為密切接觸者，理應接受14日的家居隔離，而他卻無視隔離令與朗尼見面，及後更確診染疫。

朗尼慘成緊密接觸者，無端端「躺着也中伏」，牽連甚廣，英國衛生部門強制曾經與確診者接觸的人士亦需要接受14日隔離，換言之朗尼大有機會錯過未來3場聯賽外，打比郡與屈福特的球員如今亦需要強制接受病毒測試。

如今朗尼成為緊密接觸者，除了自己接受14日隔離外，打比郡及屈福特球員亦需要進行病毒測試。（Getty Images）

朗尼的經理人發表聲明，指朗尼在不知情的情況下與該名患病朋友見面，「朗尼與祖殊曾經在周四見面，對方從未告知朗尼有關新冠肺炎的事情，若他知道對方是緊密接觸者的話，必定不會與對方見面。」

聲明中表示朗尼將立即接受新冠肺炎病毒測試，而他對於被隱瞞相當憤怒，事關牽連到家人，甚至球會，「朗尼感到十分憤怒及失望，事關別人隱瞞及違反衛生守則，使他﹑他家人及隊友們亦有受感染的風險，若果他懷疑對方有染疫的風險，將會毫不猶豫向球會通報。」

朗尼周五正選鬥屈福特並踢足全場。（Getty Images）

英超第6輪直播賽程（按圖放大）