太墩行山路線｜賞「西貢千島湖」開揚景致　北潭涌一小時快閃登頂

大欖涌水塘以外，西貢太墩是另一「千島湖」熱點。即使難度較高加上交通班次有限，人氣仍然不減，可見太墩的魅力。

「西貢千島湖」太墩路線資訊：

路線：北潭涌 > 太墩 > 長山 > 大網仔路 > 斬竹灣烈士碑園 路程：約4.6公里 需時：2.5至3.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：3星（以5星為最高） 技術需求：2.5星（以5星為最高） 起點交通︰西貢公共運輸交匯處乘94號九巴或7/9專線小巴，於北潭涌下車。班次有限，宜預先查看時間表及預早排隊，假日宜提早出發避開人潮。 終點交通︰大網仔路的斬竹灣站或西貢戶外訓練營乘車回西貢市中心。

北潭涌設小食亭及有廁所作最後準備，先向西南的停車場走，末端藍色P字牌，就是太墩的登山位，留意路面安全小心車輛。由於上落斜度高，不時要捉住路旁的樹木，有需要可帶備手套及穿長褲。初段路況較數年前闊，可見太墩人氣高企。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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這路線距離短，但在1.4公里內由攀升至317米的太墩，早段陡峭宜放慢步伐調整適合自己的步速。約10分鐘後到較開揚的平地略略回氣，順道一窺千島湖全貌，當時天陰陰還以為運氣不好。

太墩遊人不少，要耐心等候。（周立賢攝）

登山之路要「雙線行車」，不時要讓路予對頭人。斜度高企要手腳並用，少攀山經驗的或會感到吃力，不過就算緩緩地行50分鐘便可見到三角網測站（老手或體能出色的有望半小時內到頂）。山頂有一堆大石可供休息及拍照，左方可見萬宜水庫、大頭洲、滘西洲、橋咀洲、牛尾洲組成「千島湖」，右方遠見馬鞍山，視野極之開揚，休息了一會黑雲漸遠，太陽出來畫面更夢幻。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

離開太墩有不同方法，最短為原路回北潭涌，最易上到車、時間也最短。不過難度高，眼見高手也要步步為營甚至坐在石上慢慢落山。記者選擇到斬竹灣離開，因此在太墩頂往西北走，經少量密林後，往長山方向下坡。然而約在15分鐘內下降0.4公里仍未算簡單，捉住路旁的樹枝可以減少膝部受壓。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

進入密林路段，穿過倒塌的樹幹後往斬竹灣行，略為上坡後有一支疑似三角網測站，不久踏上鋪好的梯級，到大網仔後向左行，參觀斬竹灣烈士碑園後，向兩邊方向走也可找到巴士站登車離開。即使所到之日沒有下雨，上太墩仍不時有積水或泥濘，路況較為天然並非鋪好的石屎路，加上沒有樹蔭，若夏天登太墩體能消耗不少，較少手腳並用地行山的朋友或感吃力。

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