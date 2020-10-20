【英超】利物浦鬧中堅荒　「大師兄」加歷查出謀獻計順便整蠱師弟

利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）對愛華頓一仗遭愛華頓門將比克福特以「鉸剪腳」夾跌重傷，今季或未能再次披甲，紅軍失去防線大將點算好？ 名宿加歷查特別為效力多年的母會獻計，提議在1月轉會窗重開時購入一中堅，昨晚深夜賽後訪問狼隊隊長高亞迪時，卻跟小師弟開個玩笑，被對方醒目立即識破。

關於利物浦的種種事情，沒有人較「利物浦先生」加歷查（Jamie Carragher）更清楚。這位轉任足球評述員的前紅軍副隊長在Sky Sports節目《Monday Night Football》中被問及利物浦能否衛冕時坦言，「歷史在說不」。

他細數：「1986年愛華頓失去受傷的修禾路，利物浦贏冠軍；1988年阿倫漢臣—當年紅軍的雲迪積克季前受傷，阿仙奴奪聯賽錦標；簡東拿因他的事件（起飛腳踢球迷）缺陣半季，冠軍是布力般流浪；拿樸迪缺席大半季，曼城失去聯賽錦標。 」加歷查認為，「如果雲迪積克全季能上陣，利物浦會贏得聯賽。如今失去他之後，聯賽變為開放競爭。」

失去防線大將，唯一補救方法只有增兵一途。出任中堅多年的他，向母會建議買入一個球員。

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加歷查認為母會利物浦失去雲迪積克，今季英超或無法衛冕。（Getty Images）

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加歷查呼籲利物浦明年1月轉會窗重開時購入RB萊比錫中堅烏柏美卡奴（Dayot UPAMECANO）。（Getty Images）

加歷查：加錢都要買入他

加歷查肯定地說，「利物浦明年夏天的重大收購反正也是中堅，現在不過是將時間提前至1月1日（按：2021年冬季轉會窗1月4日才正式開啟），而非1月底而已。」

他點名：「有一個叫烏柏美卡奴（Dayot UPAMECANO）的，他不是雲迪積克的級數，但如果那是他們所希望買入的，付出額外金錢也要將他買入。」

加歷查在節目中有紋有路地分析，不料之後他主持列斯聯對狼隊賽後訪問時，竟講大話作弄利物浦昔日小師弟高亞迪（Conor Coady）。

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加歷查企圖在賽後訪問整蠱高亞迪，立即被對方醒目識破。（影片截圖）

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「高普想找你代替雲迪積克，你點睇？」

27歲的高亞迪是紅軍青訓系統出身，12歲加盟利物浦，曾任球隊青年軍和英格蘭U17、U20國家隊隊長，可是他只曾為一隊上陣1次，2015年被賣至當時仍在英冠的狼隊，如今已是球隊正選中堅兼隊長。賽後視像訪問環節，加歷查跟高亞迪說，「高普今晚在歐聯賽前記者會中提到你和另外兩個他認為可以取代雲迪積克的球員，你點睇呀？」

他正經八百地問，沒有露出半點破綻，不過高亞迪完全不為所動，立即拆穿他的西洋鏡：「我不能相信你竟然擺我上枱」，加歷查還不死心，補多句「高普這樣說，你一定很高興吧」，高亞迪隨即大呼：「無可能！我不相信，完全不信，我喜歡為這家球會效力的每一天，我們剛剛在一場奇妙的比賽擊敗列斯聯，你知道我為人的。」

作弄小師弟失敗，加歷查與錄影廠內眾人早已笑作一團。高亞迪從小支持利物浦，即使已離隊多年，依然心繫紅軍，加歷查也許看中這點想戲弄對方，忘記高亞迪也是利物浦市土生土長，加上在隊中多年，早對大師兄捉弄人的技倆瞭如指掌，當然不會輕易中計。高亞迪的反應備受外界讚賞，正是這份沉着冷靜和不亢不卑，讓他在近年進步神速的狼隊，仍能穩佔正選一席。

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加歷查整蠱師弟失敗片段：

"I can't believe you just put this one me here!" 😂@Carra23 is on the wind up as he tries to convince Conor Coady that Jurgen Klopp wants him to replace Virgil van Dijk... 👀pic.twitter.com/ec8lflvhQH — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2020

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