【足球】加歷查加利佬講波節目　尖酸互評對方高柏尼紀念賽表現差

加利尼維利與加歷查在退役後成為螢幕前的一對活寶，二人早前一同披甲出戰高柏尼紀念賽，而「加利佬」該仗開賽早段失位導致失守，他及後拉傷大腿退下火線。加利佬在主持的《天空體育》節目《Monday Night Football》中，為自己解釋，而加歷查與他唇槍舌劍，場面十分有趣。

加歷查與加利尼維利一同應邀出席高柏尼紀念賽，代表英超明星隊出賽，但司職正選右閘的加利佬，在開賽僅1分鐘便嘗試衝前搶波失位，大衛施華的傳球正好他們二人間穿過，使柏度夫有空位攻入首個入球。

二人在《天空體育》的節目中，不改針鋒相對的風格，加利尼維利卻為自己的失位辯護，並指對方在企位上有失誤，「加歷查當時的位置比我更前，而作為一個中堅這個位置是恐怖的。當時大衛施華的腳下球，作為一個右閘球員本應返後回防，但我沒有，因為我認為我的中堅在我的後方，或許我的防守有不足，但中堅的企位同樣有問題。」

二人在退役後難得同隊合作。（路透社）

加歷查當然不認同加利佬的立場，他表示對方失職導致失球，「馬天尼斯是該仗的領隊，而作為一個世界頂級的領隊當然希望後防緊密，而當時加利尼維利與艾殊利高爾兩閘卻在我們中堅的後方，他們應該上前與我們同一直線，使對方的兩翼沒有空間突破，而對方並非利萊辛尼，只是柏度夫，加利佬絕對有能力回防追波。」

加歷查繼續窮追猛打，諷刺拍檔在開賽前說成自己如此認真，但他在開賽便立即失位，「加利佬在開賽前表示，曼城是他的同市宿敵，他相當專注在比賽，但他竟然開賽便立即失位，的確令人匪而所思。」

加歷查為英超明星隊上陣，並在節目上指加利佬的防守有問題。（路透社）

加利尼維利因為拉傷大腿而被調離場，該名曼聯名宿表示他渴望再有機會落場，而他亦為今仗而特意訓練體能，更諷刺加歷查的企位更佳的話，他便可以避止受傷。