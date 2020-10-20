【FIFA 21】夏蘭特勁射抽爆門框　網民瘋傳短片笑遊戲破爛

《FIFA 21》推出後仍是有不少爆笑的Bugs或故障，近日又有新片段流出。有玩家用多蒙特的挪威射手夏蘭特（Erling Haaland）射門，沒有「撳爆Bar」都可抽到門框倒塌。

夏蘭特今年腳風甚順，2020年於球會及國家隊27戰攻入27球，能力值於《FIFA 21》由《20》的73升到84，成為今集其中一名升值最多球員。這名挪威超新星於《FIFA 21》腳力本身定於93，但在「In Form卡」就可達95。

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夏蘭特於《FIFA 21》能力值暴升。（Getty Images）

夏蘭特「力王」上身抽爆框：

+ 2 + 2 + 2

「入咗！一定入咗！」

有網民於Twitter上載短片，只見夏蘭特於禁區內起腳沒有「撳爆Bar」，但中楣卻引起了故障，門框Graphics突然崩壞，就似是被颱風吹倒一樣，「Fing兩Fing」之後回後正常，而且入球有效，該名玩家進一步擴大領先優勢。

夏蘭特今集射術狂升17點，可謂合情合理，但速度方面只加4就惹來球迷不滿。夏蘭特去季於歐聯對巴黎聖日耳門，曾在10秒內由己方底線狂奔到PSG禁區項，可見速度之快。

夏蘭特今集能力值急升。（網上圖片）

不少網民見到這條短片，都表示片段印證了遊戲有多「破爛」，更有人表示絕不會買《FIFA 21》，亦有網民上載其他爆笑故障，如出腳封擋射門卻離奇「升天」導致失波。

《FIFA 怪談》之離奇升天：

【《FIFA 21》Career Mode潛力最高20人】

+ 14 + 14 + 14

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：

+ 4 + 4 + 4

暫時已知PS5版本運動遊戲（按圖放大）