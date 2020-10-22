F1│哈斯雙雄季後離隊　佩雷斯來投機會極大　重組印度力量組合？

F1車隊哈斯（Haas）周四（22日）投下震撼彈，陣中兩名車手哥桑（Romain Grosjean）及麥奴臣（Kevin Magnussen）季後都會離隊，目前估計最有機會加盟的為墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）。

哈斯本來曾傳出退出F1，但隨簽署《協和協議》（Concorde Agreement）後，未來5年將會繼續參戰。有見及此，這支美國車隊開始計劃新的「5年大計」，藉此為2022年大改例作好準備。

今次兩名車手齊齊「落車」，極有機會是新5年大計的其中一部分。墨西哥車手佩雷斯宣布季後離開Racing Point後，就一直有傳他可能會轉投哈斯。如果成事，佩雷斯將可為哈斯引入不少贊助，估計每年不少於2600萬美元，這將會大大幫助小本經營的哈斯。

哈斯今年表現依然低迷，至今只得3分在車隊榜排尾二。（Getty Images）

新車手組合=佩雷斯+X？

至於另一名車手，外國傳媒相信將會是由引擎供應商法拉利提供的青訓車手。不過如果佩雷斯真的加盟，這名墨西哥車手帶來的資金可讓他們尋找有經驗的車手，故佩雷斯與侯根保（Nico Hulkenberg）這兩名前印度力量車手再度合作亦並非是夢。

哥桑及麥奴臣二人齊齊於社交網站公布自己離隊的消息，哥桑以「The End」形容自己與哈斯的關係，麥奴臣就表示自己在餘下賽程會繼續盡全力為車隊搶分。雖然2021年車手Line up仍有座位，但一般相信二人齊齊獲得席位機會不大。

哈斯兩名車手哥桑及麥奴臣齊齊宣布離隊。（Getty Images）

F1艾費爾站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

哥桑於哈斯2016年成立F1車隊時已是其中一員，首年跟墨西哥車手古鐵雷斯（Esteban Gutierrez）組成車手陣容，首場比賽澳洲站就以第6回到終點，為哈斯取得分數。那一年，法國車手以一己之力取得29分，讓新成立的美國車隊以車隊榜第8完成賽季，表現令人眼前一亮。

哥桑及麥奴臣2018年助哈斯於車隊榜殺上第5，為車隊至今最佳成績。。（Getty Images）

哈斯車隊歷年F1戰績（按圖進入）：

麥奴臣於2017年取代未取得任何分數的古鐵雷斯，成為哥桑的拍檔。哈斯2018年在揭幕戰澳洲站雖然出現兩人齊齊「甩轆」的窘態，但隨後整隊表現漸入佳境，奧地利站哥桑及麥奴臣分別以第4、第5回到終點，是車隊至今的最佳成績。

哥桑宣布離隊，「The End」二字是否在暗示自己的F1生涯亦步近終結？（instagram @grosjeanromain）

哈斯2018年以93分於車隊榜排第5，可謂登上了高峰。哈斯購入部分部件節省開發成本的獨特經營方式，確實是F1中的奇葩。惟這支美國車隊其後無以為繼，在競爭激烈的中游慢慢跟不上其他車隊的節奏，近兩年表現令人失望，2020年賽季到目前為止只得3分，在10支車隊中暫時排第9位。

F1未來6站賽程（按圖放大）：