【足球熱話】奧斯爾對阿仙奴一片丹心　化身KOL與球迷互動睇波

阿仙奴的德國中場奧斯爾，早前被剔除出英超的大軍名單，連坐在後備席的資格也沒有。兵工廠作客維也納迅速的歐霸賽事，奧斯爾當然不在陣中，但他依然安在家中精神上支持球隊。

繼落選歐霸盃的名單後，連英超的大軍名單都不見奧斯爾（Mesut Özil）的名字，阿仙奴及主帥阿迪達此舉引起軒然大波。奧斯爾早前打破沉默，直言依然深愛球隊，他的忠誠並未換取到相應回報，每周努力練習仍然得不到上陣機會。

奧斯爾被阿仙奴冷待，該名德國中場依然對兵工廠一片丹心，即使未能隨隊赴奧地利，他在社交網站仍表示在家中力撐球隊，死守在電視精神上支持隊友，對阿仙奴的忠心不言而喻。

奧斯爾先後落選英超及歐霸的大軍名單，連後備的資格都沒有。（資料圖片／Getty Images）

奧斯爾化身「足球KOL」，即時更新球賽的狀況，在尼奴失誤失球後，他立即透過文字鼓勵尼奴及球隊打醒精神將勝利帶回倫敦。阿仙奴眾將有如感應到奧斯爾的支持，及後由大衛雷斯及奧巴美揚各建一功，順利以2：1反勝維也納迅速，奧斯爾在電視前同樣興奮，與普通球迷並無分別。

阿仙奴作客驚險反勝維也納迅速 柏迪首度正選大獲好評

奧斯爾如今只能留在家中支持球隊。（資料圖片／Getty Images）

歐霸焦點賽事戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

奧斯爾除了更新賽況外，更有不少網友互動環節，他在賽前詢問球迷心水賽果，並預料阿仙奴會贏4：1，分別由哥拉辛拿斯﹑艾利尼﹑拿卡錫迪及比比各建一功，可惜他的「波膽」及入球球員「無個中」。完場後，奧斯爾更發起投票，選出今仗的最佳球員，他列出奧巴美揚﹑大衛雷斯﹑艾利尼及新兵湯馬士柏迪讓球迷們揀選。

奧斯爾在Twitter發文與球迷一同睇波，並鼓勵隊友努力作賽。（Twitter截圖）

Nice to start with 3 points!💪🏼Who was your Man Of The Match? My 4 options 👇🏼 #YaGunnersYa #M1Ö #UEL @Arsenal — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2020

英超第6輪直播賽程（按圖放大）

《環球時報》再抨擊奧斯爾

奧斯爾曾在去年底開腔支持有關東突厥獨立運動的言論，引起中國巨大反響，奧斯爾隨即被封殺，中央電視台及其他媒體紛紛抽起阿仙奴的直播，更刻意避談奧斯爾的名字。

奧斯爾早前的聲明中，除了講述目前在阿仙奴的情況外，同時表示「將繼續為人權及公義發聲」。中國報章《環球時報》英文版則透過Twitter再度抨擊奧斯爾，指所有球會都希望球員專注足球事業，而非在社交網站發表「無謂的政見」，報道中又訪問了不少中國的「廠迷」，他們對於奧斯爾被棄用並不感意外。

No club would want to use a player who does not focus on playing soccer, but instead takes part in nonsense politics on social media every day and goes against the club: an @Arsenal fan commenting on Arsenal’s decision to leave out @MesutOzil1088 https://t.co/dWlDAuxht0 pic.twitter.com/P0Oe2z6tyQ — Global Times (@globaltimesnews) October 22, 2020

英超第6輪直播賽程（按圖放大）