【花式溜冰】陳巍大獎賽美國站不完美封王　疑似菊花牌底衫成焦點

花式溜冰大獎賽美國站，21歲美籍華裔耶魯生陳巍在偶像羽生結弦缺陣下輕鬆奪冠，連續四年成為美國站冠軍，追平名將關穎珊（Michelle Kwan）、艾德列治（Todd Eldredge）和冰舞選手Meryl Davis和Charlie White的紀錄。 表演如願掌握在他的控制中，不料他日前所穿一件內衣，成為網上話題。

陳巍（Nathan Chen）自從2016/17賽季升上成人組作賽，立即成為日本冰王子勁敵。前者視年長5年羽生結弦（Yuzuru Hanyu）為偶像和目標，Hanyu亦對Nathan大為欣賞，彼此惺惺相惜。

原本兩人應該同場較量，一場世紀疫情，改變一切。「由於沒有確實證據指出Covid-19與哮喘間的關係，實在很難作出決定，但有資料顯示有哮喘患者感染Covid-19後病情會較嚴重，因此我也必須盡量小心謹慎。」今年8月羽生結弦宣布退出本年度花式溜冰大獎賽，「我相信，我們不應製造散播病毒的機會。如果我的退出可以減低傳染風險，或許那會成為阻止疫情擴散的一個動作。」

就是這樣，美籍華裔的陳巍在失去強敵下輕鬆以總分299.15分封王，較亞軍周知方（Vincent Zhou）高出24.05分。

21歲美籍華裔耶魯生陳巍花式溜冰大獎賽美國站四連霸。（Getty Images）

【陳巍美國站圖輯】（按圖放大）

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不小心成為主角的白色底衫

花式溜冰賽季受新冠肺炎疫情關係暫停，今次是陳巍9個月以來首次在頂級賽事亮相。向來以高難度跳躍動作見稱的他，兩套動作中合共做出5組4周跳，美國時間周五的短節目（Short Program）環節，他的4周跳次數明顯較慣常少，而且罕有出現兩次跳躍失誤，惟仍足以贏得金牌。

他未有以久未上陣為借口，生疏也許全因新嘗試。他那套新動作跟昔日風格截然不同，完全是熱情澎湃的拉丁風格，拉美名曲《Desperado》也包含其中，「我從未試過這風格的編排，仍有很大進步空間。我已盡全力……這奪動作我犯下幾個不應出現的重大失誤，不過既然一切已發生，我會從中學習，面向未來。」

相對他的表演，有眼利網民留意到他短節目時的一身衣著。陳巍披上一件黑色短身外套，入面穿上一件白色內衣，可能由於內衣有點「菊花牌」內衣的味道，有網民笑問：「你在穿什麼呀？」另有人稱那是美國某大牌子的無領絲質上衣，讚他穿得好看。不知他是否有留意到這些討論，翌日他在自由滑（Free Skate）換上藍色恤衫，所有衣鈕緊扣，再也看不到內衣蹤影。

【陳巍的白色底衫】（按圖放大）

陳巍雙親都是中國人，父親陳志東祖籍廣西，母親王禾則來自北京，兩人都是從事醫學工作，很早便到了美國發展。陳巍在猶他州鹽湖城出生，在五兄弟姊妹中排最小，小時候曾接受芭蕾舞訓練，也參加過體操比賽，又是冰上曲棍球校隊選手，多才多藝。

他的學業同樣出眾，2018年考入耶魯大學修讀統計學，為準備2022年北京冬季奧運會，目前現正休學。

女子組方面，與陳巍同一教練的貝爾（Mariah Bell），僅以1.66分之微力壓2018美國本土及平昌冬奧冠軍泰內爾（Bradie Tennell）封后，現年24歲的她奪得生涯至今最重要錦標。

貝爾力壓2018美國本土及平昌冬奧冠軍泰內爾封后。（Getty Images）

【重溫：2019花式溜冰大獎賽總決賽圖輯】（按圖放大）

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【同場加映：俄羅斯冰之驕女圖輯】（按圖放大）