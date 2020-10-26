【西甲】大衛施華助攻梅開二度　皇家蘇斯達4：1破侯爾斯卡

早前新冠肺炎病癒的大衛施華，在回歸西班牙後首度交出助攻更好事成雙，7分鐘內連續造就兩名不同隊友建功，助皇家蘇斯達以4：1輕取侯爾斯卡，並暫時保持榜首領先地位。

曾效力曼城十載的大衛施華（David Silva），去季結束後輾轉下回歸西班牙，加盟皇家蘇斯達揭開新一頁。大衛施華向皇蘇報到後卻發現確診新冠肺炎，缺陣西甲揭幕戰後披甲，如今已是皇蘇陣中的正選之一。

皇家蘇斯達上仗作客3球淨勝貝迪斯後，登上聯賽榜榜首，先過一過「榜首癮」。皇蘇今仗主場對下游的侯爾斯卡，大衛施華配合奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）攻堅。

大衛施華今仗如常正選披甲，領軍鬥侯爾斯卡。（Twitter截圖）

戰至上半場中後段，侯爾斯卡守衛犯手球被吹罰12碼，奧耶沙巴爾操刀中鵠，35分鐘先開紀錄，侯爾斯卡在換邊後僅45秒便追平，中鋒拉菲爾美亞（Rafael Mir）頭槌破網。上半場建功的隊長奧耶沙巴爾及後隨即回敬一記頭槌，皇蘇在下半場9分鐘再取領先。

奧耶沙巴爾今仗梅開二度，領皇蘇以4：1擊敗侯爾斯卡。（Getty Images）

年屆34歲的大衛施華，沙場經驗老到，收放自如，戰至中段仍可發力，大衛施華引球推進至邊線，在兩名守衛夾擊下，一扣輾轉下擺脫對手，再交出一球直線送樸圖一程，該名皇蘇「7號仔」勁射近柱，侯爾斯卡門將「捉錯路」入球，皇蘇68分鐘擴大領先至3：1。

大衛施華擺脫兩名守衛後交出助攻逐格睇：

7分鐘後，大衛施華後場「睇到定」交出長傳予後備入替的伊沙克（Alexander Isak），侯爾斯卡守衛「大漏」下，伊沙克一控一射建功，75分鐘奠定4：1的勝局。

皇蘇7戰得14分保持榜首位置，比起少踢一場的皇馬及格蘭納達領先1分，而維拉利爾作客與卡迪斯握手言和，錯過暫時登上榜首的機會。

皇蘇擊敗侯爾斯卡後，繼續力保榜首領先位置。（Getty Images）

大衛施華單場助攻梅開二度，相隔10年後再度在同一場西甲交出兩個助攻，而他以34歲291日成為本世紀最年長在西甲交出單場兩個助攻球員。

大衛施華今仗交出兩個助攻，相隔10年再度在西甲貢獻助攻。（Getty Images）

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