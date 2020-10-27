【西甲】皇馬中場後備席發火片段流出　施丹話中有話預示目標出現

得罪方丈，實捉到你。皇家馬德里主帥施丹去季盡現絕情一面，加里夫巴利等人「永不超生」，今季目標可能已經出現。 皇馬西班牙中場艾斯高被拍到在後備席大發牢騷，向隊友指經常被換走，或在垃圾時間出場。施丹聞言還大讚麾下「有野心」。面和心不和的場面，跟去季巴利的處境，似曾相識。

去季尚為輪換陣容的一員，艾斯高（ISCO）今季雖然正選及後備各2次，但論上陣時間不屬必然正選。上周六國家打吡對巴塞隆拿，當地傳媒拍到他戴着口罩跟馬些路（MARCELO Vieira）、莫迪歷（Luka MODRIC）等隊友閒聊，內容卻非「閒計」。艾斯高言及施丹安排他上陣的時間不足：「施丹成日50、60分鐘，有時踢得半場。換我入場就80分鐘先換。」

艾斯高（左）跟馬些路等隊友吐苦水，被攝入鏡頭內廣播。（影片截圖）

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國家打吡完結，皇馬贏3：1，艾斯高最終沒有出場。他在今季西甲上陣4次，正選及後備各兩次，上陣最長一仗是主場對華拉度列，正選出戰至57分鐘被調離陣。至於最短一次是作客利雲特入替莫迪歷，89分鐘入場，補時4分鐘完場，嚴格計算，「踢咗一個字」。

艾斯高最近一仗正選上陣對卡迪斯，半場被換走。（Getty Images）

西班牙傳媒報道該片段，有記者追問施丹如何看待報道，得到以下答案：「咁證明佢有野心，想踢，好吖，球員都係想踢波。」球王說話，不乏「插花」，後半段才是重點：「佢哋要隨時準備好，到佢哋出場就要立即作戰。呢隊波，一路以嚟都係咁。」皇馬今季中、前場陸續有費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）、雲尼斯奧斯祖利亞（VINICIUS JUNIOR）等人上位，艾斯高此時爆出對施丹不滿，今後會否成為下一個巴利，好快有答案。

（Getty Images）

施丹去季處理加里夫巴利，一樣面和心不和。明眼人看得見巴利被棄用，傳媒追問巴利為何「入雪櫃」，施丹解畫時，稱讚亦話中有話。季末皇馬爭奪西甲，愈帶愈離，巴利連後備出場機會都沒有，施丹依然表明巴利與同樣被棄用的洛迪古斯是「我們的一分子」。

加里夫巴利後備席養生 開心大報復背後 與施丹緣何結怨

【巴利之前在後備席上玩得出神入化】

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