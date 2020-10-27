【行山】《愛回家》郊遊團行馬鞍山　滕麗名：鳴謝金城安陪我自虐

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》的演員間中會相約去行山，但數行得最多肯定是「熊尚善」滕麗名及「金城安」周嘉洛，他們常常「兩母子」出動，結伴去行山，兩人昨日就行了馬鞍山及吊手岩。滕麗名自稱這條路線是「犯賤系列」及「自虐」；周嘉洛表示行這條山路不但要手腳並用，還要用腦的。

滕麗名及周嘉洛昨日在Instagram分享兩人的行山照片及短片，包括他們在馬鞍山頂的自拍，背後是十四鄉及企嶺下海的景色。馬鞍山高702米，副峰牛押山則高677米，從遠處眺望，兩峰間的山脊如馬鞍，故而得名。無論是經吊手岩，還是行馬尾脊，抑或從馬鞍坳而上，登馬鞍山的路線都較崎嶇，絕對不簡單。

【滕麗名及周嘉洛昨日結伴行吊手岩、馬鞍山】

滕麗名在Instagram上留言：「犯賤系列，鳴謝金城安陪我自虐！」她還加上一個「吊手岩係會令你吊住對腳唔知放邊」的標籤。周嘉洛就認為這條馬鞍山行山路線是「返唔到轉頭」，當中有兩層意義，首先因為具挑戰性，他寫：「我手腳並用之餘仲要用埋腦！」

周嘉洛表示上山途中要不斷攀爬，「爬下爬下覺得好過癮之際，驀然回首先發現自己身處海拔五百幾米高……啫係又唔係話好高，但真係返唔到轉頭。」另一層意義是爬到一半，真的難以回頭。

【《愛回家》行山團不時出動，到香港郊外行山】

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從他們放上網的相片及影片所見，滕麗名及周嘉洛這次是二人成行，他們上星期亦行了馬鞍山附近的大金鐘。其實，《愛回家》的台前幕後演員及工作人員不時會一起行山，包括鄭世豪、許家傑、林淑敏及袁文傑。他們近大半年行過梧桐寨、青衣自然徑、千島湖清景台、大埔滘、流水響水塘及龍蝦灣郊遊徑。

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如曾淑雅Jumbo：

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