【西甲】巴塞隆拿會長巴圖美奧辭職　厚顏解釋歐聯大敗後留任原因

巴塞隆拿會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）在當地時間昨晚（10月27日）開記者會，宣布他及董事局全體成員辭職。 巴圖美奧在2014年接替因為尼馬轉會而請職的羅素擔任臨時會長，之後在2015年7月提早舉行會長選舉。憑巴塞在14/15球季勇奪三冠王，巴圖美奧當選會長，他的任期原定明年屆滿。巴圖美奧與巴塞頭號球星美斯不和，美斯今夏要求離隊，但因為合約條款過期無法解約，最終這名阿根廷球星決定留下。

巴塞在上屆歐聯以2：8慘敗於拜仁慕尼黑後，球迷要求巴圖美奧問責下台，到今夏美斯的離隊風波，令更多人不滿巴圖美奧的管治。在巴塞11萬名會員之中，有2萬名已經表態，要求他辭職，並發起彈劾動議投票。

巴塞董事局被西班牙傳媒指一度要求政府出手「以疫情為由延遲選舉」，而巴圖美奧日前在訪問表示從未想過辭職。不過，當加泰羅尼亞政府批准巴塞舉行彈劾投票後，他改口風，昨日請辭，在投票前下台。

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巴圖美奧在辭職記者會上說：「在歐聯大敗後辭職是很容易的，但我們決定留下，處理球會面臨的危機。否則，誰人負責聘請新教練？誰人去處理轉會？誰人來挽留美斯？誰人去削減開支？誰人去削減球員薪酬？」

今夏巴塞頭號球星美斯要求離隊，據報美斯因為不滿巴塞高層，與巴圖美奧不和，但後來發現美斯合約中的解約條款過期，美斯不想跟巴塞對簿公堂，決定留隊。

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此外，巴圖美奧公布，他們這屆董事局辭職前，通過了加入歐洲超級聯賽（European Super League）的動議，之後會交由會員大會投票，決定是否參加歐洲超級聯賽。巴圖美奧解釋：「球會繼續是屬於會員的，永遠不會變成一間體育公局，而歐洲超級聯賽可以確保球會的財政穩健。」西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）批評巴圖美奧這個決定，「他在最後一日還宣布參加一個子虛烏有的賽事，也證明了他對足球產業的無知。」

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巴圖美奧擔任巴塞會長接近7年，他在2014年接替原會長羅素，先任臨時會長，在2015年夏天的會長選舉中，他靠球隊當季贏得三冠王的佳績，以54.63%的得票當選。在巴圖美奧在任期間，巴塞3次贏得西甲冠軍，4次在西班牙盃封王，還有1次歐聯冠軍。