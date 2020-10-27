【足球熱話】巴塞大亂鬥重啟　會長否認想逼走美斯　碧基有話兒

巴塞隆拿今年夏天上演一幕「美斯出塞」鬧劇，即使最終美斯決定留隊，球隊內亂並未因此告一段落。 會長巴圖美奧面臨會員公投決出的不信任動議，四出受訪做公關騷之餘，卻被中堅碧基在背後插上一刀。

美斯要求離隊鬧劇，掀出巴塞隆拿與會長巴圖美奧（ Josep Maria Bartomeu）近年多項管治問題。面對各方指摘，巴圖美奧近日嘗試滅火，對「美斯出塞」一事大呼冤枉。

事件沸沸揚揚之時，巴圖美奧一直保持沉默，避免公開談論美斯而招致口誅筆伐。周一他首度就事件開腔，「我之前決定不作討論，因為最重要的事情是美斯在我們的新計劃之中；現在我也不會這樣做，因為他是我們的隊長。」

對於巴塞董事局「早有預謀逼走美斯」的指控，巴圖美奧斷言否認，「我被指控為節省開支而逼走美斯，那並非事實。我們沒有意圖逼走美斯，將他送到直接競爭對手陣中。」

巴塞隆拿會長巴圖美奧面臨不信任動議，成為西班牙各大體育報章頭條人物。（西班牙《體育報》封面）

巴塞會長否認逼美斯離隊

對於美斯事求離隊一事，巴圖美奧指出巴塞管理層只是盡力捍衛巴塞利益，將全球以至足球史上最佳足球員留在陣中。「美斯跟我們有合約在身，單方面要求離隊條款選項的期限已過。最重要的一點是，在體育競技層面，美斯留在陣中為球隊開創新時代。」

強如美斯，也已年屆33，跟球會合約亦只餘下最後一年，巴圖美奧如此說法到底是場面話還是「真心膠」，只有他才知道。全世界只知巴塞今天亂局是他個人一手做成：首先是球會財政狀況混亂，球員人工水平過高、過億歐元三大收購古天奴、奧士文尼迪比利、基沙文全部失敗，到今年新冠肺炎疫情殺到，便宣布球員同意大幅減薪，3日後卻被踢爆球員根本是被逼的。至近日再要求球員第二度減薪，大部份球員不肯再次就範。

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亂七八糟的巴塞

其次是辭退前主帥華維迪時手法拙劣，最令人印象深刻的是，華維迪離開魯營一刻時面帶笑容，似乎期待離隊已久。炒人後巴塞又遲遲不公布繼任人選，被名宿沙維狠狠拒絕，無人可揀之下找來無甚名氣的施迪恩。

此外，今年二月又球會被發現聘用多達13間公關公司在社交平台買入假帳戶，發放包括美斯在內巴塞現役球員、昔日名宿以至以會長的負面新聞，並發帖讚揚巴圖美奧及他的球會管理手法，事件被揭發後巴塞立即斬纜，巴圖美奧宣稱對事件毫不知情，也難以令人信服。今年4月，巴塞隆拿董事局一次過有6個成員請辭，集體「用腳投票」擺明就是對巴杜美奧不滿。

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「我從未想過辭職」

巴塞上屆歐聯8強2：8恥辱敗在拜仁慕尼黑腳下，震動球會上下心靈，至美斯要求出走，成為對董事局信心崩潰的分水嶺。會長選舉原定2021年舉行，有意參選的法利（Jordi Farre）決定提出不信任動議，並迅即獲兩萬會員和應，10月7日球會展開會員確認程序僅一星期後，已取得觸發對巴圖美奧不信任動議的16521個會員核實簽名。

如15.4萬巴塞會員中超過三分二投贊成票，巴圖美奧和現任董事局成員將立即被解除職務，並提早改選新會長。投票將於11月1日或2日舉行，巴塞董事局被西班牙傳媒指一度要求政府出手「以疫情為由延遲選舉」，惟不得要領。形勢比人強，坊間多次盛傳巴圖美奧會請辭，他受訪時堅稱：「我從未想過辭職，有年輕球員和美斯一樣具經驗球員在陣，計劃十分有趣。我認為有美斯在，我們今季會贏得聯賽冠軍。」

他強調，「我了解每個人的意見，美斯生氣是個很好的例子，輕易接受落敗並非好事，（2：8不敵拜仁）我們全部也很憤怒。但他希望離隊或留隊是有限期的，他沒有及時去做，所以仍在陣中。我們都想他在巴塞掛靴。」

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碧基質疑球會為何唱衰自己人

巴圖美奧努力在不信任動議前夕做公關騷爭取支持，陣中大將趁此時此刻給他補上一刀。中堅碧基（Gerard Piqué）接受西班牙《先鋒報》 ( La Vanguardia )訪問時，毫不留情對巴圖美奧大肆批評，「我不認為在球季中途易帥是明智之舉，尤其我們正在聯賽榜處領先位置，並已連續兩年稱霸。」

關於美斯離隊鬧劇，他曾力勸對方留隊，同時質疑球會做法，「一個效力球會16年的人，你必須跟他好好傾談。為何史上最佳足球員某天起床後會向球會傳送一份掛號傳真（burofax）要求離隊？因為他感覺會方並未聆聽他的要求。」

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他再力數會方更多不是，「我很驚訝像哥迪奧拿、沙維、佩奧爾或域陀華迪斯那樣的人沒有留在球會，你必須留住他們，他們是歷史的一部分。」碧基拒絕直接談論跟會長巴圖美奧的關係，只舉出一個例子：「身為巴塞球員，球會竟然花錢在社交網絡來批評我們，不止已離隊的名將，還包括現役球員，那實在太過份！」

碧基說，他要求球會作出解釋，收到的回覆只有「我不知道」，於是他相信球會被指聘用13間公司「唱衰」美斯、沙維以至他本人一事是真實的。「聘用這些公司的負責人至今仍在球會工作」， 一個例子道盡他對巴圖美奧為首的巴塞管理層有多不滿。巴圖美奧及後指摘碧基所言並非事實。

隨針對巴圖美奧的不信任動議即將上演，未來一星期關於巴塞的各方傳言只會愈來愈激烈，亂局能否及時止住，巴塞會員投票結果相信會是一個短期的答案。

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