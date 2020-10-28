歐聯｜賓施馬文迪用法文講隊友壞話　皇馬小將當面被批而懵然不知

在皇家馬德里作客與慕遜加柏踢成2：2比賽中，有一幕引起爭議。西班牙傳媒引述法國電視台片段，在下半場開始前，皇馬的賓施馬及費蘭特文迪在球員通道之中，當住隊友雲尼斯奧斯祖利亞面前，用法語批評他的表現，直指雲尼斯奧斯跟球隊對着幹。

皇馬上半場以0：1落後慕遜加柏。片段見到在下半場前，賓施馬、費蘭特文迪、費達歷高華維迪、泰拔高圖爾斯及雲尼斯奧斯5位皇馬球員首先到球員通道等候。期間，電視台收到一段對話的聲音，是賓施馬及費蘭特文迪以法語談話。

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【事發經過】

有人用法語說：「他踢得很垃圾，你不要傳球給他。他跟我們對着幹。」雖然對話沒有提及姓名，但報道指賓施馬及文迪談論的是雲尼斯奧斯；由於雲尼斯奧斯是巴西人，不懂法語，所以聽不明隊友正在批評他。

【賓施馬及文迪在球員通道講隊友壞話】

不過，賓施馬及文迪並沒有孤立雲尼斯奧斯，當他們行出草地時，他們3人一起聊天，看來正在商討戰術。

步出草地時，賓施馬及雲尼斯奧斯討論戰術。（網上片段截圖）

3位當事人在下半場開始前都有交流。（網上片段截圖）

最終，皇馬以2：2踢和慕遜加柏，取得1分，雖然賓施馬射入1球，但表現平庸，而文迪及雲尼斯奧斯的發揮亦未如理想。據西班牙《馬卡報》數據，文迪在下半場傳了3球給雲尼斯奧斯，而雲尼斯奧斯就傳了9腳給文迪。

20歲的雲尼斯奧斯與賓施馬的關係不錯，在6月的時候，雲尼斯奧斯曾在社交網站分享一張跟賓施馬的合照，稱呼對方毫無疑問是現今球壇的最佳9號球員。自從這段片段流出後，很多網民在這張照片下留言，叫雲尼斯奧斯刪走合照。

【網民叫雲尼斯奧斯刪走與賓施馬合照】

閉門作賽之下，球場沒有球迷，電視台的收音可以收錄到更多及更清楚的球員對話。除了這場歐聯外，在上周末的西班牙國家打吡，艾斯高被影到與馬些路及莫迪歷閒聊，批評主帥施丹安排他上陣的時間不足。

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