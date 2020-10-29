【歐聯】曼聯拉舒福特仁者無敵　場內造就隊友　場外聯署突破百萬

曼聯在歐聯H組次輪分組賽，主場5球大勝RB萊比錫，歐聯兩連勝，而後備登場的拉舒福特僅花18分鐘便大演帽子戲法，成為球隊大勝的功臣。 球場內成功，「福仔」場外發起的善舉同樣成功，在周三（28日）突破一百萬個聯署，繼續向英國政府施壓，希望解決小朋友饑餓問題。

曼聯主場鬥RB萊比錫出戰歐聯分組賽，前線三叉戟在今仗齊齊發威，格連活特及馬迪爾各建一功，加上後備入替的拉舒福特18分鐘連中三元，領球隊大勝RB萊比錫5：0，並以兩戰全勝登上H組榜首。

曼聯「解牛」5球大破RB萊比錫 拉舒福特18分鐘「戴帽」

拉舒福特下半場入替即連中三元。（路透社）

【「福仔」入替18分鐘戴帽】

「福仔」入替後極速梅開二度，當馬迪爾及後博得12碼後，亦希望成就隊友「戴帽」，特意讓拉舒福特任劊子手，「福仔」同樣為對方着想，婉拒拍檔的一番好意，讓馬迪爾取得今季首個入球。馬迪爾完場前交出助攻予拉舒福特，令「福仔」連中三元，可見隊中氣氛十分和諧。

曼聯舊將﹑現任評述員的夏格維斯（Owen Hargreaves）盛讚「福仔」的舉動，更指他將會是曼聯未來的隊長，「這是一個貼心的舉動，他（拉舒福特）為所有隊友著想，這是一個隊長應有的條件，他將會成為未來的曼聯隊長。」

拉舒福特與馬迪爾相敬如賓互讓12碼片段：

Rashford could have gotten the hattrick earlier but chose to give the penalty for Martial to get his first goal of the seasonpic.twitter.com/3JjTdxgIy4 — Mohamad. (@UtdMohamad) October 28, 2020

拉舒福特最終在今仗帶走皮球，入替30分鐘即協助球隊奠定勝局，「福仔」同樣成為自2014年3月以來，首名曼聯球員在歐聯賽場連中三元。

在球員時代有「後備殺手」之稱的蘇斯克查，1999年曾在對森林的英超中，後備入替轟入4球。豈料相隔21年後，這個紀錄亦與蘇帥有關，麾下的「福仔」成為史上第2名入替「戴帽」的球員。

蘇斯克查與拉舒福特是曼聯史上唯二後備入替「戴帽」的球員。（Getty Images）

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聯署獲各界響應 突破過百萬簽署

場上連中三元，拉舒福特在場外同樣「建功」，「福仔」曾建議英國政府延長派發食物券至明年復活節，惜被首相約翰遜否決。拉舒福特未有輕易言棄，透過社交網路發起運動，呼籲民間餐廳自發提出免費餐，各界一呼百應，一同為解決兒童饑餓問題出一分力。

拉舒福特於是繼續向英國政府施壓，網上發起聯署提出三大訴求，而至今已累積超過一百萬人簽署。對「福仔」而言確實是好事成雙，他賽後社交網站發文，直言連中三元及過百萬的聯署使他笑得合不攏嘴。

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