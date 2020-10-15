【英超】曼聯射手為兒童請命遭英國政府拒絕　拉舒福特：絕不投降

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）一向致力改善英國兒童貧窮問題，早前成功令到英國政府回心轉意，同意於暑假期間繼續派發食物券，熱心公益更獲頒授MBE勳銜。 這名英格蘭國腳日前再次請願，希望英國政府可於休學期間及聖誕假期繼續發食物券，但英國政府極速「落閘」。

拉舒福特於今年英超停擺期間，發起籌款活動，籌得超過2000萬鎊善款，及後爭取延長向低收入家庭派發食物券，英國政府一度拒絕，但最終收回成命。

「福仔」成功爭取為約130萬學童在暑假期間繼續有免費食物，首相約翰遜（Boris Johnson）亦稱多得「福仔」才發現問題所在。

拉舒福特不時就社會問題發聲。（Getty Images）

拉舒福特為慈善及改善英國社會問題不遺餘力，曼徹斯特大學向他頒榮譽學位，表揚他在公益服務的貢獻。英女皇早前公布授勳名單，拉舒福特確認將獲得MBE的勳銜，過去林柏特﹑哈利卡尼及碧咸等英格蘭球星曾經獲勳。

拉舒福特近日再度發聲，希望政府可於兒童貧窮及食物問題上盡早定制定對策，又呼籲政府在10月上學期完結後的假期及聖誕假期繼續發食物券。

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曾獲授勳的英球圈人士：

+ 3 + 3 + 3

拉舒福特在貧窮兒童問題上不遺餘力。（Getty Images）

不過，英國政府發言人回應，今次不會依「福仔」所願，又指疫情爆發期間部份學校關閉，所以才決定繼續派食物券，但「現時環境已改變」，「相信在休學期間最能幫助到英國家庭的方法，是派發副利救濟金（Universial Credit）」，而非要學校派食物。

約翰遜政府再次拒絕拉舒福特的訴求。（Getty Images）

拉舒福特成為曼徹斯特大學最年青榮譽博士。（Getty Images）

拉舒福特回應：絕不投降

拉舒福特其後於Twitter轉發約翰遜政府拒絕訴求的報道，並作出回應：「小朋友們，『聖誕快樂』......這對向逾百萬名英國兒童派發食物的食物銀行亦是個壞消息，但現實就是如此。英國的食物貧窮問題已經急升了250%，而且仍在上升中.....這問題不會一時三刻就解決，但我絕不會投降。」

Merry Christmas kids...



It’s also not for food banks to feed millions of British children but here we are. 250% increase in food poverty and rising...



This is not going away anytime soon and neither am I... https://t.co/dCwT07WShz — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 15, 2020

網民大讚拉舒福特，連曼城、利物浦都嘉許：

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